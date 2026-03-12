Белорусов ждет снег 12.03.2026, 18:38

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Со следующей недели погодная ситуация изменится.

12 марта в Беларуси зафиксировали новый суточный температурный рекорд для марта. Однако синоптики предупреждают: уже на следующей неделе аномальное тепло начнет постепенно уходить, а погода станет более прохладной и влажной.

По данным Белгидромет, около Кобрина в Брестской области в 15:30 температура воздуха достигла +18,1 °C. Об этом сообщил Telegram-канал «Метеовайб». Таким образом был побит прежний рекорд 12 марта, установленный в 2002 году в Лельчицах — тогда столбики термометров поднялись до +17,8 °C. В этот же день на десятках метеостанций страны, в том числе в Минске, обновились суточные максимумы.

В ближайшие дни тёплая погода сохранится. По информации БелТА со ссылкой на Белгидромет, 13–15 марта ожидается преимущественно сухая и солнечная погода, возможны новые температурные рекорды.

13 марта: ночью +1…+6 °C (местами 0…–2 °C), днём +13…+19 °C, на востоке немного прохладнее — около +10…+12 °C.

14 марта: ночью –2…+5 °C, днём +10…+16 °C, на юге и юго-западе до +18 °C.

15 марта: ночью –3…+3 °C (по западу до +5 °C), днём +9 °C на северо-востоке и до +17 °C на юго-западе.

Синоптики предупреждают, что по утрам местами возможна гололедица.

Со следующей недели погодная ситуация изменится. Фронтальные разделы принесут в страну более прохладные воздушные массы, местами пройдут кратковременные дожди, а ночью возможен мокрый снег.

16 марта (понедельник): преимущественно без осадков, на западе кратковременные дожди. Ночью –3…+4 °C, днём +9…+14 °C, на юго-западе до +17 °C.

17 марта (вторник): местами дождь и мокрый снег ночью. Днём температура снизится до +6…+13 °C.

18 марта (среда): осадки сохранятся. Ночью –3…+4 °C, днём +5…+12 °C.

Несмотря на похолодание, температура всё равно будет превышать климатическую норму примерно на 1–5 °C, отмечают синоптики. Поэтому настоящая весна продолжается, но доставать летнюю одежду пока рано.

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