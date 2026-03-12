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Трамп назвал Иран новой «империей зла»

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  • 12.03.2026, 18:39
  • 2,656
Трамп назвал Иран новой «империей зла»

Президент США повторил слова Рейгана, сказанные им о Советском Союзе.

Дональд Трамп заявил, что Иран является «империей зла» и он не позволит ему уничтожить весь мир. Об этом американский лидер написал в соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день Соединенные Штаты «являются крупнейшим производителем нефти в мире», поэтому, когда цены на нефть растут, Вашингтон «зарабатывает много денег».

«Но гораздо больший интерес и важность для меня, как для президента, представляет предотвращение появления ядерного оружия у Империи зла, Ирана, и предотвращение уничтожения Ближнего Востока и, по сути, всего мира. Я никогда не позволю этому случиться!» — написал Трамп.

Выражение «империя зла» впервые использовал экс-президент США Рональд Рейган 8 марта 1983 года в речи перед Национальной ассоциацией евангелистов в Орландо, говоря о Советском Союзе в контексте идеологического противостояния времен Холодной войны. Рейган утверждал, что СССР представляет собой «фокус зла в современном мире», и противопоставлял советскую систему западным демократическим ценностям.

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