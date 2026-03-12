Канада и США подняли в воздух 12 самолетов для перехвата российских бомбардировщиков

Канада и США подняли в воздух 12 самолетов для перехвата российских бомбардировщиков5
- 12.03.2026, 18:51
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Сопровождение стало демонстрацией боеготовности.
Североамериканское командование воздушно-космической обороны было вынуждено поднять в небо сразу 12 самолетов США и Канады для сопровождения двух российских противолодочных бомбардировщиков Ту-142, сообщает The National Interest.
В воздух были подняты два F-35A Lighting II, два F-22 Raptor, четыре заправщика KC-135 Stratotanker, один самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3 Sentry, а также два канадских истребителя CF-18 Hornet и заправщик CC-150 Polaris. Все это время Ту-142 находились в воздухе.
Авторы материала сочли столь серьезное сопровождение демонстрацией боеготовности США, несмотря на продолжающийся конфликт с Ираном.