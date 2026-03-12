«Белавиа» отменила очередные рейсы из Минска в Тель-Авив 2 12.03.2026, 18:57

Фото: charter97.org

Небо над Израилем остается закрытым до 23 марта 2026 года.

Авиакомпания «Белавиа» отменила очередные рейсы по направлению из Минска в Тель-Авив из-за ограничений, введенных властями Израиля. Согласно официальному заявлению пресс-службы перевозчика, небо над страной остается закрытым до 23 марта 2026 года.

В связи с этим «Белавиа» вынуждена отменить два рейса из Минска в Тель-Авив и обратно: 19 и 22 марта 2026 года, — говорится в тексте сообщения.

Аналогичные меры коснулись рейсов, намеченных на 12 и 15 марта, что стало следствием продолжающейся сложной обстановки в регионе. Пассажирам, чьи перелеты были отменены из-за продления запрета, авиакомпания предлагает стандартные варианты решения проблемы. Они могут оформить процедуру полного возврата денежных средств по месту приобретения авиабилета или выбрать удобную для них новую дату вылета. Всем клиентам рекомендуется следить за обновлениями на сайте перевозчика.

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