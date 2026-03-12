Мировой рынок энергоресурсов меняется на глазах 5 12.03.2026, 19:05

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Блокада Ормузского пролива может надолго изменить глобальную экономику.

Блокада Ираном Ормузского пролива уже серьезно потрясла мировые рынки энергоресурсов и может надолго изменить глобальную экономику. После атак на суда Иран фактически перекрыл один из важнейших маршрутов мировой торговли нефтью, через который проходит около 15% мировых поставок, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

На фоне эскалации цены на нефть резко выросли. Если до конфликта баррель стоил около 70 долларов, то в разгар кризиса цена поднималась почти до 120 долларов, затем снизилась, но позже снова приблизилась к 100 долларам.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что операция против Ирана завершится «очень скоро». Однако продолжающиеся атаки на торговые суда показывают, что конфликт может затянуться и оказывать давление на мировую экономику.

Эксперты предупреждают, что мир вступает в новую эпоху энергетической нестабильности. Хотя сегодня мировая экономика меньше зависит от нефти, чем во время нефтяных кризисов 1970-х годов, спрос на топливо остается устойчивым. В случае длительного перекрытия пролива цена нефти может превысить 150 долларов за баррель.

Ситуацию осложняют проблемы и на газовом рынке. После атаки дронов остановился главный экспортный терминал сжиженного газа в Катар, что временно вывело с рынка почти пятую часть мировых поставок СПГ. В Европе цены на газ уже выросли более чем на 50%, особенно на фоне низких запасов топлива.

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