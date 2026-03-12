Портреты политзаключенных вызвали истерику у представительницы лукашенковской делегации в ООН

Портреты политзаключенных вызвали истерику у представительницы лукашенковской делегации в ООН61
- 12.03.2026, 19:24
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Видеофакт.
Представительница официальной делегации Беларуси в ООН вырвала из рук фотографии белорусских политзаключенных, передает «Вясна».
Во время 61-й сессии Совета ООН по правам человека бывшая политзаключенная Полина Шарендо-Панасюк подошла к представительнице официальной делегации Беларуси Ларисе Бельской, которая рассказывала о том, как в Беларуси «любят и уважают женщин».
Полина Шаренда-Панасюк принесла фотографии Ольги Майоровой, которая за решеткой рискует полностью потерять зрение, и Елены Лазарчик. Бельская в гневе вырвала фотографии из рук Полины Шарендо-Панасюк.