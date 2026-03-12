Украина в этом году предоставила США военной помощи больше, чем Америка Украине 6 Николай Княжицкий

12.03.2026, 19:39

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В новой архитектуре европейской безопасности Украина будет играть ключевую роль.

Украина в этом году предоставила Соединенным Штатам военной помощи больше, чем Америка Украине. Именно такой вывод напрашивается из новостей об отправке украинских военных и техники в страны Персидского залива для перехвата иранских Shahed.

Во время Давосского форума украинская делегация проводила презентацию, в которой была смоделирована атака Shahed по европейским городам – Парижу, Брюсселю, самому Давосу. Тогда это почти все проигнорировали. Действительно, кто мог представить, что боевые дроны будут атаковать Дубай. Хотя, как пишет историк Нил Фергюсон, самого факта, что Shahed придумали в Иране, должно быть достаточно.

Накопление боевого опыта и развитие проверенных военных технологий – это те преимущества, которые Украина ежедневно приобретает на поле боя. Мы приобретаем их ужасающей ценой, но именно способность к обороне остается нашей главной гарантией безопасности. Если в середине февраля 2022 года для имитации «украинской угрозы» российская пропаганда по всем каналам показывала, как украинцы якобы обстреляли сарай в лесу Белгородской области, то сегодня атака на очередную нефтебазу в Краснодарском крае может даже не попасть в новости.

Конечно, было бы лучше, если бы этого опыта у нас никогда не было. Война вынуждает по-другому ценить спокойную, мирную жизнь. Поэтому мы видим переоценку приоритетов не только среди украинцев, уже много лет живущих в условиях войны, но и в других странах – тех, которые неожиданно для себя столкнулись с войной уже сейчас или понимают, что грядущая война может быть неизбежной.

Финансирование украинской обороны со стороны наших партнеров никогда не было благотворительностью. Единственная причина, почему российские танки сейчас стоят под Покровском, а не под Будапештом или Братиславой – украинские военные.

Независимо от того, как завершится война в Украине, после нее будет сформирована новая архитектура европейской безопасности, и ключевую роль в ней будет играть Украина. Участие украинских специалистов в защите стран Персидского залива только еще раз это подчеркивает.

Николай Княжицкий, Facebook

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