Почему китайские самолеты перестали летать вблизи Тайваня? 2 12.03.2026, 19:54

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Это очень нехарактерно для ситуации вокруг острова.

Редкое затишье в активности китайской авиации вокруг Тайваня, начавшееся почти две недели назад, вызвало обеспокоенность и предположения о намерениях Пекина. Обычно Китай почти ежедневно проводит полеты вблизи тайваньского воздушного пространства, демонстрируя военную мощь и напоминая о возможности силового захвата острова, The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org) .

С 27 февраля, накануне начала совместной операции США и Израиля против Ирана, Китайские самолеты поднимались всего два раза. При этом морская активность Народно-освободительной армии Китая вокруг Тайваня оставалась стабильной. На прошлой неделе Министерство национальной обороны Тайваня зафиксировало пять китайских самолетов и шесть военных кораблей за сутки.

«Такой длительный период с минимальной воздушной активностью, при сохраняющейся морской, крайне необычен», — отметил эксперт Бен Льюис из организации PLATracker.

Ситуацию осложняет война в Иране, недавние ежегодные собрания китайского руководства и подготовка к саммиту лидера КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. Тайваньские официальные лица насторожены: «Намерение Пекина аннексировать нас сохраняется», — заявил министр обороны Веллингтон Ку.

В то же время наблюдатели выдвигают различные версии: затишье может быть сигналом Пекина для Вашингтона о снижении угрозы с целью сдерживания поставок оружия на Тайвань или попыткой создать благоприятные условия для встречи Си и Трампа. Некоторые эксперты считают, что изменения могут отражать пересмотр китайских процедур военной подготовки.

США продолжили демонстрировать поддержку Тайваня. На прошлой неделе патрульный самолет ВМС США пролетел через Тайваньский пролив, подчеркнув приверженность Вашингтона свободному и открытому Индо-Тихоокеанскому региону.

Хотя причины затишья остаются неясными, эксперты предупреждают, что отсутствие активности не означает снижения угрозы — Китай продолжает ежедневно держать Тайвань «в кольце» своих сил.

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