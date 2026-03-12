Назван новый фаворит Лиги чемпионов после стартовых матчей 1/8 финала
- 12.03.2026, 20:03
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«Арсенал» уже не первый.
10 и 11 марта состоялись первые поединки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона 2025/26.
По итогам этих матчей авторитетный портал Goal обновил рейтинг фаворитов на победу в ЛЧ. На первое место вышла «Бавария», которая на выезде разгромила «Аталанту» со счетом 6:1.
«Бавария» сместила с первой строчки «Арсенал», победителя основного этапа турнира. Лондонская команда в гостевом матче 1/8 финала против «Байера» избежала поражения лишь благодаря голу с пенальти в конце встречи (1:1).
Третьим в рейтинге стал действующий победитель ЛЧ «ПСЖ», который на своем поле разгромил «Челси» (5:2). Замыкают рейтинг «Спортинг», «Тоттенхэм» и «Аталанта», которые потерпели разгромные поражения в первых матчах 1/8 финала.
Рейтинг фаворитов ЛЧ от Goal:
1. «Бавария» (Германия)
2. «Арсенал» (Англия)
3. «ПСЖ» (Франция)
4. «Реал» (Испания)
5. «Барселона» (Испания)
6. «Атлетико» (Испания)
7. «Ливерпуль» (Англия)
8. «Манчестер Сити» (Англия)
9. «Буде-Глимт» (Норвегия)
10. «Галатасарай» (Турция)
11. «Челси» (Англия)
12. «Ньюкасл» (Англия)
13. «Байер» (Германия)
14. «Спортинг» (Португалия)
15. «Тоттенхэм» (Англия)
16. «Аталанта» (Италия)
Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 17−18 марта.