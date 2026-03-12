Назван новый фаворит Лиги чемпионов после стартовых матчей 1/8 финала 12.03.2026, 20:03

3,926

«Арсенал» уже не первый.

10 и 11 марта состоялись первые поединки стадии 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу сезона 2025/26.

По итогам этих матчей авторитетный портал Goal обновил рейтинг фаворитов на победу в ЛЧ. На первое место вышла «Бавария», которая на выезде разгромила «Аталанту» со счетом 6:1.

«Бавария» сместила с первой строчки «Арсенал», победителя основного этапа турнира. Лондонская команда в гостевом матче 1/8 финала против «Байера» избежала поражения лишь благодаря голу с пенальти в конце встречи (1:1).

Третьим в рейтинге стал действующий победитель ЛЧ «ПСЖ», который на своем поле разгромил «Челси» (5:2). Замыкают рейтинг «Спортинг», «Тоттенхэм» и «Аталанта», которые потерпели разгромные поражения в первых матчах 1/8 финала.

Рейтинг фаворитов ЛЧ от Goal:

1. «Бавария» (Германия)

2. «Арсенал» (Англия)

3. «ПСЖ» (Франция)

4. «Реал» (Испания)

5. «Барселона» (Испания)

6. «Атлетико» (Испания)

7. «Ливерпуль» (Англия)

8. «Манчестер Сити» (Англия)

9. «Буде-Глимт» (Норвегия)

10. «Галатасарай» (Турция)

11. «Челси» (Англия)

12. «Ньюкасл» (Англия)

13. «Байер» (Германия)

14. «Спортинг» (Португалия)

15. «Тоттенхэм» (Англия)

16. «Аталанта» (Италия)

Напомним, ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 17−18 марта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com