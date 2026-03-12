Президент Чехии объявил об окончательном отказе от энергоресурсов России 8 12.03.2026, 20:06

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Петр Павел

Прага не планирует покупать у Москвы энергоносители даже после войны.

Чехия не будет закупать энергоносители в России, как бы ни сложилась ситуация, заявил президент страны Петр Павел, передает LRT.

Соответствующее заявление Павел сделал после переговоров с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

«Мы не будем рассматривать возможность возвращения к российской энергии независимо от ситуации. Мы снизили нашу зависимость от российских источников энергии. Это окончательное решение, и технически его даже невозможно возобновить», — сказал он.

По словам чешского президента, в настоящее время Прага может полагаться только на источники энергии, которые поступают с юга и запада. Их достаточно для полного удовлетворения потребностей Чехии, подчеркнул Павел.

Чехия в апреле 2025 года начала полномасштабную эксплуатацию увеличенных мощностей нефтепровода TAL (Transalpine Pipeline) для импорта топлива через Западную Европу. Это позволило стране полностью отказаться от поставок нефти из России. Модернизация, проведенная компанией Mero, теперь обеспечивает потребности чешских НПЗ в объеме до 8 млн т нефти в год.

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