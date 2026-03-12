В США создали уникальную роботизированную руку
- 12.03.2026, 20:18
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Она может аккуратно брать хрупкие предметы.
Инженеры из Техасский университет в Остине разработали новую роботизированную руку, которая может аккуратно брать хрупкие предметы — например, картофельные чипсы или малину — не повреждая их. Технология получила название FORTE (Fragile Object Grasping with Tactile Sensing) и сочетает мягкую робототехнику с системой тактильных датчиков, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).
В ходе экспериментов система продемонстрировала 91,9% успешных захватов объектов с первой попытки. Разработчики отмечают, что новая технология способна значительно улучшить работу роботов в ситуациях, где требуется очень аккуратное обращение с предметами.
По словам ведущего автора исследования, аспирантки Сици Шан, современные роботы уже умеют складывать одежду, но часто испытывают трудности с тонкими и деликатными задачами — такими как аккуратно взять очки или достать фрукты из пакета.
Конструкция пальцев робота вдохновлена так называемым эффектом плавника рыбы. Пальцы напечатаны на 3D-принтере и содержат внутренние воздушные каналы, которые работают как сенсоры. Когда робот касается предмета, давление воздуха внутри меняется, и датчики фиксируют силу захвата и возможное скольжение.
Во время испытаний система протестировала 31 предмет, включая малину, чипсы, банки с вареньем, бильярдные шары, яблоки и банки с супом.
Разработчики считают, что технология может быть полезна в пищевой промышленности, медицине и производстве — например, при работе с фруктами, медицинскими инструментами, электроникой или стеклом, где особенно важна точность и осторожность.