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На шахте в Польше обнаружили боевой дрон

  • 12.03.2026, 21:03
  • 4,782
На шахте в Польше обнаружили боевой дрон

Он мог залететь в страну еще осенью.

В Польше на территории буроугольной шахты в Конинском повете (районе) нашли беспилотник, сообщает Wydarzenia.Interia со ссылкой на полицию.

Беспилотник нашел рабочий шахты в населенном пункте Гальчице. Близлежащую территорию оцепили.

«Происшествий, представляющих угрозу для жизни или здоровья людей, выявлено не было», — сообщили в спецслужбах.

Представитель полиции Познани Мацей Свенциховский, в свою очередь, заявил Reuters, что найденный дрон «не похож на гражданский беспилотник, но информации о его модели нет».

Польское агентство PAP со ссылкой на источники, близкие к Минобороны страны, пишет, что беспилотник, обнаруженный на шахте, скорее всего, вошел в воздушное пространство Польши еще в сентябре 2025 года. При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что недавно министр обороны Швеции Пал Йонсон сообщил ему о беспилотнике, нарушившем воздушное пространство королевства.

В ночь на 10 сентября 2025 года польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны. Премьер Дональд Туск позже сказал, что над Польшей пролетели дроны, примерно 19 штук. Со временем их продолжали обнаруживать на территории Польши.

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