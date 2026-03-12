На шахте в Польше обнаружили боевой дрон 12.03.2026, 21:03

4,782

Он мог залететь в страну еще осенью.

В Польше на территории буроугольной шахты в Конинском повете (районе) нашли беспилотник, сообщает Wydarzenia.Interia со ссылкой на полицию.

Беспилотник нашел рабочий шахты в населенном пункте Гальчице. Близлежащую территорию оцепили.

«Происшествий, представляющих угрозу для жизни или здоровья людей, выявлено не было», — сообщили в спецслужбах.

Представитель полиции Познани Мацей Свенциховский, в свою очередь, заявил Reuters, что найденный дрон «не похож на гражданский беспилотник, но информации о его модели нет».

Польское агентство PAP со ссылкой на источники, близкие к Минобороны страны, пишет, что беспилотник, обнаруженный на шахте, скорее всего, вошел в воздушное пространство Польши еще в сентябре 2025 года. При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что недавно министр обороны Швеции Пал Йонсон сообщил ему о беспилотнике, нарушившем воздушное пространство королевства.

В ночь на 10 сентября 2025 года польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны. Премьер Дональд Туск позже сказал, что над Польшей пролетели дроны, примерно 19 штук. Со временем их продолжали обнаруживать на территории Польши.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com