На шахте в Польше обнаружили боевой дрон
- 12.03.2026, 21:03
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Он мог залететь в страну еще осенью.
В Польше на территории буроугольной шахты в Конинском повете (районе) нашли беспилотник, сообщает Wydarzenia.Interia со ссылкой на полицию.
Беспилотник нашел рабочий шахты в населенном пункте Гальчице. Близлежащую территорию оцепили.
«Происшествий, представляющих угрозу для жизни или здоровья людей, выявлено не было», — сообщили в спецслужбах.
Представитель полиции Познани Мацей Свенциховский, в свою очередь, заявил Reuters, что найденный дрон «не похож на гражданский беспилотник, но информации о его модели нет».
Польское агентство PAP со ссылкой на источники, близкие к Минобороны страны, пишет, что беспилотник, обнаруженный на шахте, скорее всего, вошел в воздушное пространство Польши еще в сентябре 2025 года. При этом глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что недавно министр обороны Швеции Пал Йонсон сообщил ему о беспилотнике, нарушившем воздушное пространство королевства.
В ночь на 10 сентября 2025 года польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны. Премьер Дональд Туск позже сказал, что над Польшей пролетели дроны, примерно 19 штук. Со временем их продолжали обнаруживать на территории Польши.