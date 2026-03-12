ВСУ на Запорожье уничтожили два дорогих российских дрона «Мерлин-ВР» 12.03.2026, 21:17

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По 300 тысяч долларов каждый.

Украинские военные на Запорожском направлении уничтожили два российских разведывательных беспилотника «Мерлин-ВР». Стоимость каждого такого аппарата превышает 300 тысяч долларов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Операцию провели подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины в районе Гуляйполя Запорожской области.

В Генштбе ВСУ отметили, что такие дроны российская армия использует для воздушной разведки, обнаружения позиций украинских подразделений и корректировки артиллерийского огня.

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