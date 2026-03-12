В Мичигане произошла стрельба в синагоге 12.03.2026, 21:22

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Злоумышленник на автомобиле врезался в здание, после чего открыл стрельбу по посетителям.

В синагоге Temple Israel в Вест-Блумфилде, штат Мичиган, произошла стрельба, сообщает WXYZ Detroit.

«Сотрудники ФБР находятся на месте происшествия вместе с партнерами в Мичигане и реагируют на предполагаемый наезд автомобиля и стрельбу», — заявил в X глава ФБР Кэш Патель.

Еврейская федерация Детройта опубликовала заявление, в котором говорится, что им известно об «инциденте, связанном с безопасностью» в синагоге. «Мы рекомендуем всем еврейским организациям перейти к протоколу локаута — никто не должен входить или выходить из здания. Дополнительная информация будет предоставлена позже», — говорится в сообщении.

Местные СМИ сообщают о жертвах и пострадавших. В настоящее время полицейские пытаются обезвредить стрелка.

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