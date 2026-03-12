Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану в стиле видеоигры 12.03.2026, 22:00

2,622

США ведут «войну мемов» против Тегерана.

Белый дом в соцсети X опубликовал новое видео с кадрами ударов по целям в Иране. Оно стилизовано под интерфейс игровой приставки Nintendo Wii. Заставка видео оформлена в виде видеоигры Wii Sports.

The Washington Post и Reuters ранее отмечали, что Белый дом ведет «войну мемов» против Ирана, регулярно публикуя подобные видео. Некоторые из них имитируют популярные видеоигры, например, из серии GTA, другие — используют персонажей из поп-культуры и мемы, например, Губку Боба.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com