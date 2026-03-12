Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану в стиле видеоигры
- 12.03.2026, 22:00
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США ведут «войну мемов» против Тегерана.
Белый дом в соцсети X опубликовал новое видео с кадрами ударов по целям в Иране. Оно стилизовано под интерфейс игровой приставки Nintendo Wii. Заставка видео оформлена в виде видеоигры Wii Sports.
The Washington Post и Reuters ранее отмечали, что Белый дом ведет «войну мемов» против Ирана, регулярно публикуя подобные видео. Некоторые из них имитируют популярные видеоигры, например, из серии GTA, другие — используют персонажей из поп-культуры и мемы, например, Губку Боба.
UNDEFEATED. pic.twitter.com/Jt69bcag5y— The White House (@WhiteHouse) March 12, 2026