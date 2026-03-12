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Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану в стиле видеоигры

  • 12.03.2026, 22:00
  • 2,622
Белый дом опубликовал видео ударов по Ирану в стиле видеоигры

США ведут «войну мемов» против Тегерана.

Белый дом в соцсети X опубликовал новое видео с кадрами ударов по целям в Иране. Оно стилизовано под интерфейс игровой приставки Nintendo Wii. Заставка видео оформлена в виде видеоигры Wii Sports.

The Washington Post и Reuters ранее отмечали, что Белый дом ведет «войну мемов» против Ирана, регулярно публикуя подобные видео. Некоторые из них имитируют популярные видеоигры, например, из серии GTA, другие — используют персонажей из поп-культуры и мемы, например, Губку Боба.

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