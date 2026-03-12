Автор хет-трика в ворота «Манчестер Сити» стал игроком недели в Лиге чемпионов 12.03.2026, 22:07

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Хет-трик для 27-летнего игрока «Реала» стал первым в карьере.

Полузащитник мадридского «Реала» Федерико Вальверде признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщается в аккаунте турнира в соцсети Х.

В первом матче 1/8 финала против «Манчестер Сити» Вальверде забил три мяча еще в первом тайме, принеся своей команде победу со счетом 3:0. Этот хет-трик для 27-летнего уругвайца стал первым в карьере.

Вальверде обошел в голосовании аргентинского форварда мадридского «Атлетико» Хулиана Альвареса (два гола и голевая передача в матче с «Тоттенхэмом» (5:2), нападающего ПСЖ Хвичу Кварацхелию (дубль и ассист в игре против «Челси» (5:2) и нападающего «Баварии» Майкла Олисе (два гола и передача в ворота «Аталанты» (6:1).

«Реал» и «Манчестер Сити» встречаются в плей-офф Лиги чемпионов в пятый раз подряд (такое происходит впервые в истории турнира). Второй матч между командами состоится 17 марта в Англии.

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