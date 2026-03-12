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В США допустили защиту судов в Ормузском проливе международной коалицией

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  • 12.03.2026, 22:26
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В США допустили защиту судов в Ормузском проливе международной коалицией

Ормузский пролив — важный маршрут для поставок энергоресурсов.

Обеспечивать безопасность судов в Ормузском проливе, возможно, будут США вместе с международной коалицией, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью Sky News.

«Я убежден, что, как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, совместно с международной коалицией, будут сопровождать суда. <...> На самом деле, сейчас проходят танкеры, иранские танкеры, я полагаю, что прошло несколько танкеров под китайским флагом. Таким образом, мы знаем, что они не минировали проливы», — сказал он.

Движение судов через Ормузский пролив — важный маршрут для поставок энергоресурсов с Ближнего Востока — затруднилось после начала операции США и Израиля в Иране и ответных атак Тегерана на территории американских союзников в Персидском заливе.

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