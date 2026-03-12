В США допустили защиту судов в Ормузском проливе международной коалицией 4 12.03.2026, 22:26

2,252

Ормузский пролив — важный маршрут для поставок энергоресурсов.

Обеспечивать безопасность судов в Ормузском проливе, возможно, будут США вместе с международной коалицией, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент в интервью Sky News.

«Я убежден, что, как только это станет возможным с военной точки зрения, ВМС США, возможно, совместно с международной коалицией, будут сопровождать суда. <...> На самом деле, сейчас проходят танкеры, иранские танкеры, я полагаю, что прошло несколько танкеров под китайским флагом. Таким образом, мы знаем, что они не минировали проливы», — сказал он.

Движение судов через Ормузский пролив — важный маршрут для поставок энергоресурсов с Ближнего Востока — затруднилось после начала операции США и Израиля в Иране и ответных атак Тегерана на территории американских союзников в Персидском заливе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com