Это хороший шанс свергнуть аятолл
- Марк Фейгин
- 12.03.2026, 22:42
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США могут раздать местному населению в Иране оружие?
Сколько продлится война с Ираном и чем она закончится? Неблагодарное дело – строить прогнозы. Но, на мой личный взгляд, а я основываюсь исключительно на интуиции и анализе, – недели две уйдет на уничтожение военного потенциала Ирана. То есть пусковые установки, прежде всего они. Если их не останется, ты можешь иметь сколько угодно ракет, даже продолжать их где-то там в скалах штопать. Но как их будешь запускать?
Иранские самолеты не летают. У них нет их, только F-4, F-5 – и они стоят на земле. Только попробуй взлети – и все, нет самолета. Но, возможно, они, уже сгорели. Флота нет, уничтожен. Подводная лодка в районе Индийского океана тоже потоплена.
Военный потенциал страны – это прежде всего что? Это не стрелковое оружие, бронетехника, танки, а то, что может летать, – таковы реалии современной войны. Может, они под землей держат технику – ну и что толку? Куда на ней ехать? В Саудовскую Аравию?
То есть неделю – две я даю на уничтожение военного потенциала, а дальше встанет открытый вопрос: какими силами проводить наземную операцию? Точечные ли это будут операции? Называли остров в Ормузском проливе, через который идет основной поток нефтяной логистики – 90%. Он же узкий, там с земли обстреливают танкеры. Возможно, здесь участок будет занят. А может быть, курдов привлекут.
Их все-таки 8–9 млн, на секундочку. Я не исключаю, что будут захвачены какие-то города. Там есть протестный потенциал – и нужно сделать их базой, подвести оружие и начать раздавать населению.
Чисто теоретически, если бы вот эти бушевавшие многомиллионные протесты – напомню, в Иране живет 92 млн человек и в основном молодое население, – имели на руках оружие, ведь это совершенно другой расклад был, да? Много крови, много хаоса, гражданская война. Но одно дело – как в тире расстреливать безоружных, что делал КСИР, поэтому десятки тысяч погибли. А другое дело – пиф-паф: тут тир, там тир, тут стрелки, там стрелки.
Я не исключаю, что США раздадут местному населению в Иране оружие. Это хороший шанс свергнуть аятолл, но не быстрый.
Возможно, американцы исходят из этого: не расходовать своих военнослужащих – это все-таки болезненно воспринимается в Америке. Вооружить местное население, навербовать в подпольные группы – монархические, там всякие моджахеды, федаины, кого там только нет. Белуджи, в конце концов. Наверное, и подполье есть военное.
Дальше уже методика понятна: захватываешь военные склады, захватываешь полицейские участки, устанавливаешь власть, поднимаешь флаг, заявляешь об обособлении и – движении на центр, в Тегеран.
Тем более, если будет также поддержка с воздуха, которая уничтожит самолеты противника. Тогда шанс неплохой. Но, повторюсь, небыстрый.
Марк Фейгин, «Гордон»