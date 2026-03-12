Белый дом опроверг сообщения об угрозе со стороны Ирана для Калифорнии
- 12.03.2026, 23:10
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Пресс-секретарь Белого дома назвала новость «ложной».
В Белом доме категорически опровергли сообщение ABC News о возможных иранских атаках на Калифорнию.
Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря администрации Дональда Трампа Кэролайн Левитт. Она назвала новость «ложной» и призвала СМИ отозвать ее, отметив, что она основана на непроверенной информации.
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом подтвердил, что штат готов к любым чрезвычайным ситуациям и координирует действия со службами безопасности для отслеживания потенциальных угроз.
Пресс-секретарь подчеркнула, что никакой угрозы со стороны Ирана для США в настоящее время не существует и не существовало:
«ДЛЯ ЯСНОСТИ: никакой такой угрозы со стороны Ирана для нашей родины не существует и никогда не было», — написала Кэролайн Левитт в соцсети X.
По ее словам, публикация ABC News основана только на одной непроверенной наводке и не соответствует действительности.