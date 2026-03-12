Соболенко вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
- 12.03.2026, 23:14
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В четвертьфинальном поединке первая ракетка обыграла представительницу Канады Викторию Мбоко.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко прошла в полуфинал турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе.
В матче 1/4 финала первая ракетка мира обыграла перспективную 19-летнюю канадку Викторию Мбоко (№ 10 WTA).
Встреча продолжалась 1 час 50 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:4.
В полуфинале Арина Соболенко встретится с победительницей пары Линда Носкова (№14 WTA, Чехия) – Талия Гибсон (№112 WTA, Австралия).
Напомним, что белорусская теннисистка ни разу не побеждала на турнире в Индиан-Уэллсе. Ее лучшим результатом на неофициальном пятом Шлеме был финал в 2023 и 2025 годах.