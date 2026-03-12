Третью мировую никто голосом Левитана объявлять не будет 7 Роман Попков

12.03.2026, 23:25

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Новая эпоха уже с нами.

Насчет пресловутой третьей мировой войны весьма точное замечание прочел недавно у Игаля Левина: большинство людей не поймут сразу, что живут в эпоху третьей мировой. Так же ,как большинство в конце 30-х – начале 40-х не понимали, что идет Вторая мировая война. Никто из современников не считал началом Второй мировой ни дату 1 сентября 1939 года, ни даже 3 сентября – день, когда Великобритания и Франция объявили войну Германии. И даже в цепочке европейских блицкригов Вермахта в 1940–1941 годах мало кто видел Вторую мировую войну. И уж тем более мало кто из европейцев думал о том, что разворачивавшаяся в 30-е годы где-то в Азии бойня японцев и китайцев – формирующийся восточный очаг этой новой мировой войны.

Как правильно заметил в своем посте Игаль, для современников это была просто череда конфликтов, рядом не стоявших по масштабу, значимости, с мировой войной, великой войной 1914–1918 годов.

Понимание того, что мир с ревом погрузился во Вторую мировую, пришло гораздо позже, уже когда шарик пылал вовсю.

Так и сейчас, третью мировую никто голосом Левитана объявлять не будет. Она если начнется, то постепенно. Очаги будут то разгораться, то даже временно затухать, то опять разгораться, сливаясь друг с другом, приобретая общую логику горения. Они могут быть непохожи друг на друга. Как не были похожи друг на друга танковые сражения под Курском, бои в джунглях Папуа Новой Гвинеи и стычки усташей и четников, резавших друг друга в боснийских горах.

Но все это было подчинено и будет подчинено магистральному историческому процессу

Так никто на Западе не заметил и начало второй холодной войны в 2014–2015 годах, а были и те, кто отрицал ее даже после 2022-го.

Мир войн или мир войны – как хотите назовите, но он начался и будет длиться. Мир, когда идеи и принципы ничего не стоят без готовности применить ради них силу. Мир, когда свободу можно будет сохранить, только убивая ее врагов. Будут новые «эпохи свинца» и планы «Гладио». И подлинная новая искренность будет вооружена штурмовой винтовкой, на ее плечи будет накинут мультикам. Вся грязно-розовая пена 2010-х уходит в трубу. Новая эпоха уже с нами.

Роман Попков, Telegram

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