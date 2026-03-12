Нетаньяху: США и Израиль разгромили Иран и «Хезболлу»
- 12.03.2026, 23:54
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Биньямин Нетаньяху заявил об устранении иранского тирана.
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил во время первой пресс-конференции с начала боевых действий, что в ходе совместной операции США и Израиль разгромили Иран и его союзника, ливанскую группировку «Хезболла».
«Мы разгромили Иран и „Хезболлу“», — сказал Нетаньяху. — «Хезболла» ощущает силу нашего оружия, и будет ощущать ее еще сильнее. Она заплатит очень высокую цену за свою агрессию».
«Благодаря беспрецедентному объединению сил Израиля и США мы достигли огромных успехов — успехов, которые меняют баланс сил на Ближнем Востоке и даже за его пределами», — цитирует премьера издание Times of Israel.
Он также обратил внимание, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи, от имени которого в четверг было опубликовано заявление, до сих пор не появился на публике.
«Мы устранили старого тирана, а новый тиран, марионетка Корпуса стражей исламской революции, не может показаться на публике», — добавил Нетаньяху.
Незадолго до брифинга Армия обороны Израиля заявила, что начала «широкомасштабную волну атак» в Тегеране, целью которых является инфраструктура иранского режима по всей столице.