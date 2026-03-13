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Егор Шарангович забросил шайбу бывшему клубу и помог «Калгари» обыграть «Нью-Джерси»

  • 13.03.2026, 8:45
  • 1,138
Егор Шарангович забросил шайбу бывшему клубу и помог «Калгари» обыграть «Нью-Джерси»

Белорус был признан третьей звездой матча.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флэймз» в гостях обыграл «Нью-Джерси Дэвилз» — 5:4, пишет pressball.by.

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович играл в третьем звене, забросил шайбу на 36-й минуте, провел на льду 16 минут 37 секунд, набрал 1 (1+0) очко, нанес 2 броска, применил 1 силовой прием и завершил матч с показателем полезности «+1».

27-летний форвард был признан третьей звездой матча.

В нынешнем сезоне НХЛ Шарангович провел 61 матч и набрал 24 (14+10) очка при показателе полезности «-19».

После 65 игр «Калгари Флэймз» набрал 59 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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