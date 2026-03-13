Никита Толопило отразил все три послематчевых буллита 13.03.2026, 9:37

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Никита Толопило

Хотя и не справился с тремя бросками в основное время.

«Ванкувер» в матче регулярного сезона НХЛ в серии буллитов одержал победу над «Нэшвиллом». Ворота хозяев защищал белорус Никита Толопило, пишет betnews.by.

Ванкувер — Нэшвилл — 4:3 (бул.) (Босер, 8:40, России, 55:55, Гронек, 58:59, Дебраск, 65:00-решающий буллит; Йост, 18:28, 25:20, Вуд, 34:06).

Канадский клуб уступал мотивированному «Нэшвиллу», который в случае победы мог взобраться на 8-е место в таблице Запада, 1:3, однако удачно провел концовку заключительной трети. «Ванкувер» отыграл две шайбы, в том числе одну — когда Толопило уступил место на льду шестому полевому партнеру.

В серии буллитов Толопило отразил все три броска соперника, а по ходу игры — 16 из 19.

«Кэнакс» остались на последнем, 16-м, месте в конференции и уступают 11 баллов «Калгари», который находится впереди.

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