Алексей Протас вошел в элитный клуб белорусских хоккеистов в НХЛ

Алексей Протас вошел в элитный клуб белорусских хоккеистов в НХЛ1
- 13.03.2026, 13:07
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Это достижение покорялось лишь шести нашим соотечественникам.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в гостях обыграл «Баффало Сэйбрз» со счетом 2:1, пишет «Прессбол».
Белорусский форвард столичной дружины Алексей Протас отметился результативной передачей при победном взятии ворот. Голевой пас стал для него 100-м за время карьеры в НХЛ.
На данный момент Протас-старший провел в НХЛ 308 игр, в которых набрал 164 (64+100) очка при показателе полезности «+50».
Таким образом, уроженец Витебска стал седьмым белорусом, который достиг этого рубежа.
Прежде отметку в 100 результативных передач в сильнейшей лиге мира преодолевали Михаил Грабовский (171), Руслан Салей (159), Андрей (119) и Сергей (109) Костицыны, Егор Шарангович (106) и Владимир Цыплаков (101).