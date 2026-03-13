Представлен новый суперкар Ferrari 13.03.2026, 13:55

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Производитель называет его «доступным».

Суперкар Ferrari Amalfi Spider выйдет на рынок к лету и станет преемником модели Roma Spider. Его подробности раскрыли на сайте итальянского автопроизводителя, пишет «Фокус».

Новый Ferrari Amalfi Spider отличается элегантным дизайном с длинным капотом, плавными формами, выраженным «носом» и тоненькими фарами. Главное его отличие от купе — мягкая крыша, которая складывается с помощью электропривода за 13,5 с на скорости до 60 км/ч.

Кабриолет Ferrari Amalfi сохранил четырёхместную компоновку салона, но его багажник уменьшился до 172–255 л. На передней панели установили три экрана.

Как и купе, новый Ferrari Amalfi Spider оснащён 3,9‑литровым V8 твин-турбо на 640 л. с. и 760 Н·м. С 8‑ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до сотни занимает 3,3 с, а до 200 км/ч — 9,4 с. Максимальная скорость составляет 320 км/ч.

В арсенале Ferrari Amalfi Spider — электронный дифференциал, система контроля заноса и адаптивные амортизаторы. Карбоново-керамические тормоза позволяют останавливаться со 100 км/ч на отрезке 30,8 м.

Цена Ferrari Amalfi Spider составит примерно 300 000 долларов, то есть это будет один из самых доступных суперкаров в линейке итальянской марки.

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