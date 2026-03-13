Белорусский теннис возглавил экс-игрок БАТЭ 13.03.2026, 18:05

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Александр Захарченко

Еще одно странное назначение.

10 марта белорусскую теннисную федерацию вместо бывшего гандболиста возглавил экс-футболист: Сергей Рутенко (он отправился управлять баскетболом) уступил место Александру Захарченко. Тот признался, что предложение о должности получил в 2025-м, пишет «Трибуна».

У Захарченко была короткая карьера футболиста. Впервые на республиканском уровне он сыграл в 21 год – за борисовский «Фомальгаут» в Д3. А в начале 1996-го присоединился к возрожденному БАТЭ. Позднее он был функционером борисовской команды.

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