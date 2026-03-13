Белорусские батутисты завоевали полный комплект наград на этапе Кубка мира

Белорусские батутисты завоевали полный комплект наград на этапе Кубка мира4
- 13.03.2026, 19:09
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Соревнования проходят в Нидерландах.
Белорусская спортсменка Яна Лебедева стала победительницей второго этапа Кубка мира (КМ) по прыжкам на батуте в нидерландском Алкмаре.
Лидеру национальной женской команды не было равных на всех этапах соревнований. Накануне Лебедева стала лучшей в квалификации (58,280 очка), а 13 марта выиграла полуфинал (58,440) и финал (58,510).
Отметим, что на первом этапе Кубка мира – 2026, который проходил в феврале в Баку, Яна Лебедева также была сильнейшей в личном зачете.
Кроме того, в синхронных прыжках белоруски Злата Миниахметова и Лейла Алиева стали бронзовыми призерками.
Иван Литвинович завоевал серебро на втором этапе Кубка мира по прыжкам на батуте в нидерландском Алкмаре.
В мужских индивидуальных прыжках приняли участие 66 спортсменов, однако в финал пробилась только восьмерка сильнейших.
Двукратный олимпийский чемпион Литвинович получил за свое исполнение 65,200 балла и занял 2-е место вслед за китайцем Ваном Цзисаем (65,860).
Отметим, что Иван взял первую личную медаль в текущем розыгрыше Кубка мира. В двух предыдущих сезонах Литвинович покорял общий зачет.
Победитель первого этапа КМ в Баку белорус Андрей Буйлов сегодня остановился в шаге от подиума. Однако без наград из Нидерландов не уехал.
Дуэт Андрея Буйлова и Ивана Литвиновича одержал победу в синхронных прыжках. Наши спортсмены с суммой 54,940 балла расположились в итоговом протоколе на 1-й строчке.