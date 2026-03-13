Клуб из норвежского городка творит сенсацию в Лиге чемпионов 3 13.03.2026, 20:32

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«Буде-Глимт» одержал пятую победу в турнире подряд и сделал серьезную заявку на выход в ¼ финала.

«Буде-Глимт» впервые выступает в главном Еврокубке. Прежде команда добивалась успехов в турнирах попроще: в сезоне 2021/22 г. доходила до четвертьфинала Лиги конференций, а в прошлом году играла в полуфинале Лиги Европы. Теперь клуб – в топ-16 сильнейших главного клубного турнира Европы. Путь в весеннюю стадию «Глимт» начал с квалификации, успешно прошел основной этап, а затем в раунде плей-офф обыграл прошлогоднего финалиста – «Интер» (5:2 по сумме двух встреч). Команда добилась успеха за счет стабильной игры, гибкой тактической модели, мощной поддержки болельщиков, но без грандиозных затрат на трансферы и инфраструктуру.

Домашняя победа над «Интером» в первом матче – заслуга в том числе 25-летнего нападающего Каспера Хеге. На его счету – три голевые передачи. Датчанин – одна из главных звезд команды наряду с капитаном Патриком Бергом, вингером Енсом Петтерром Хеуге и защитником Фредриком Шевольдом. Эти четыре фамилии – в топе самых дорогих игроков «Глимта», но их суммарная стоимость не превышает и 30 млн евро. А рыночная стоимость состава, по данным Transfermarkt, – менее 60 млн евро. У «Интера» – 666 млн. Зарплаты в «Глимте» тоже не впечатляют: по данным Сapology, в сезоне 2025 г. (в Норвегии играют по системе «весна – осень») клуб тратил на эти цели – 9,16 млн евро (показатель «Интера» в сезоне 2025/26 г. – 135,65 млн).

В отсутствие богатого покровителя клубом управляет совет директоров из местных предпринимателей и чиновников. Операционную работу ведет Фроде Томассен – бывший футболист, пришедший в руководство в 2017 г. При нем «Глимт» перестал болтаться между дивизионами и начал развиваться системно. Он сделал ставку на типичную для скромных европейских клубов модель: покупка талантливых и молодых игроков, содействие их прогрессу с целью дальнейшей перепродажи. «Глимт» не берет в долг и не тратит больше, чем может себе позволить. За реализацию этой стратегии отвечает спортивный директор Орьян Берг. Он представляет известную в городе футбольную династию: сам играл за команду, за нее выступали также отец (ему установлен прижизненный памятник перед стадионом) и брат, а сейчас – сын Патрик, получивший капитанскую повязку. Орьяна называют хранителем традиций клуба, который пытается сберечь идентичность вопреки растущей глобализации футбола. В команду и академию берут преимущественно скандинавских игроков. Редкое исключение – 19-летний нигериец Гифт Санде, который, впрочем, больше играет по аренде.

Ключевая фигура в клубе – 57-летний главный тренер Кьетиль Кнутсен. Он работает в «Глимте» с 2017 г., сначала был ассистентом, а через несколько месяцев возглавил команду. Он вернул ее в высший норвежский дивизион, а в 2020 г. впервые сделал чемпионом страны. С тех пор клуб постоянно в призах. Поначалу Кнутсен ставил оборонительный стиль, но постепенно приучал футболистов к более раскованной, но дисциплинированной игре. «Глимт» славится прессингом: игроки поднимаются высоко, перекрывают зоны и стараются отобрать мяч как можно ближе к чужой штрафной. Команда предпочитает вертикальные передачи, резкое ускорение флангов и подключение опорников. «Глимт» делает ставку на быструю реализацию моментов и ловит соперника на контратаках, пока тот не успевает перестроиться. Со временем Кнутсен добавил контроль мяча, что позволяет команде временами доминировать на поле: мяч быстро, низом, с поиском свободных зон и созданием численного преимущества на определенных участках.

Важная составляющая успеха – работа Бьорна Маннсверка. Бывший военный пилот стал психологом и в 2017 г. пришел в клуб, чтобы бороться с зажатостью игроков. Игроки «Глимта» не робеют перед сильными соперниками даже в Лиге чемпионов. «Глимте» занимаются развитием личности, а не просто игрока. У клуба четкие видение и стратегия, и все сотрудники работают в одном направлении. Этот пример, безусловно, вдохновляет. Буде – город с населением всего 50 000 человек. Поэтому создается ощущение, что если они смогли это сделать, то и любой другой клуб Норвегии сможет».

«Глимт» представляет город Буде, расположенный за полярным кругом. Лишь один клуб в высшей норвежской лиге играет еще севернее – «Тромсе». Много лет климат (даже летом средняя температура – +10) оставался главным препятствием для развития команд в этом регионе. Норвежская футбольная ассоциация не допускала их к участию в значимых турнирах под своей эгидой. Это было связано с отсутствием качественных полей и сложной логистикой. До середины XX в. «Глимт» доминировал в Кубке Северной Норвегии. Лишь в 1963 г. клубы из Заполярья стали играть в национальном кубке, а с 1972 г. – в чемпионате. И уже в 1975 г. команда из Буде выиграла второй по значимости турнир, впервые пробившись в Европу (проиграли «Наполи» в первом раунде Кубка кубков). «Климат называют главной помехой для команд из Норвегии и Швеции, – говорит Вестринг. – В течение многих месяцев сложно проводить матчи и показывать зрелищный футбол. Но опыт «Глимта» показывает, что это возможно. Он вполне может стать примером для других клубов из нашего региона».

Пробившись в ⅛ финала Лиги чемпионов, «Глимт» заработал 57 млн призовых. Для клуба, который спонсируют лишь локальные партнеры, это существенная сумма. Еще в 2017 г. весь годовой бюджет «Глимта» составлял 4,2 млн евро, а в 2024 г. доходы клуба доросли до 60 млн.

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