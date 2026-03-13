закрыть
18 июня 2026, четверг, 22:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белоруска выиграла золото молодежного чемпионата Европы по борьбе

3
  • 13.03.2026, 21:16
  • 2,040
Белоруска выиграла золото молодежного чемпионата Европы по борьбе
Арина Демченко

Арина Демченко в решающем поединке одолела украинку Алину Филипович.

Белоруска Арина Демченко выиграла золото молодежного чемпионата Европы по борьбе. Наша спортсменка стала победительницей турнира в весовой категории до 57 кг. В четвертьфинале и полуфинале Демченко победила француженку Ромайсу Эль-Харруби и норвежку Фелиситас Домаеву соответственно, а в решающем поединке со счетом 2:1 одолела украинку Алину Филипович.

В прошлом году Арина также завоевала золото на молодежном первенстве Европы и была второй на чемпионате мира-U23.

Отметим, что бороться за бронзу континентального форума 13 марта должна была наша Ксения Костенич (до 53 кг), но белоруска не вышла на ковер из-за травмы.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Это иллюзия
Это иллюзия Виктор Ягун
Дух Анкориджа испарился
Дух Анкориджа испарился Петр Олещук
Главный вопрос россиян
Главный вопрос россиян Алексей Копытько
В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич