Белоруска выиграла золото молодежного чемпионата Европы по борьбе 3 13.03.2026, 21:16

2,040

Арина Демченко

Арина Демченко в решающем поединке одолела украинку Алину Филипович.

Белоруска Арина Демченко выиграла золото молодежного чемпионата Европы по борьбе. Наша спортсменка стала победительницей турнира в весовой категории до 57 кг. В четвертьфинале и полуфинале Демченко победила француженку Ромайсу Эль-Харруби и норвежку Фелиситас Домаеву соответственно, а в решающем поединке со счетом 2:1 одолела украинку Алину Филипович.

В прошлом году Арина также завоевала золото на молодежном первенстве Европы и была второй на чемпионате мира-U23.

Отметим, что бороться за бронзу континентального форума 13 марта должна была наша Ксения Костенич (до 53 кг), но белоруска не вышла на ковер из-за травмы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com