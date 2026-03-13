Белоруска выиграла золото молодежного чемпионата Европы по борьбе

Белоруска выиграла золото молодежного чемпионата Европы по борьбе3
- 13.03.2026, 21:16
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Арина Демченко в решающем поединке одолела украинку Алину Филипович.
Белоруска Арина Демченко выиграла золото молодежного чемпионата Европы по борьбе. Наша спортсменка стала победительницей турнира в весовой категории до 57 кг. В четвертьфинале и полуфинале Демченко победила француженку Ромайсу Эль-Харруби и норвежку Фелиситас Домаеву соответственно, а в решающем поединке со счетом 2:1 одолела украинку Алину Филипович.
В прошлом году Арина также завоевала золото на молодежном первенстве Европы и была второй на чемпионате мира-U23.
Отметим, что бороться за бронзу континентального форума 13 марта должна была наша Ксения Костенич (до 53 кг), но белоруска не вышла на ковер из-за травмы.