На авторынке меняется ситуация

На авторынке меняется ситуация4
- 13.03.2026, 22:16
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Это может сыграть на руку покупателям.
В Беларуси за февраль выросло количество новых легковых автомобилей на складах дилеров и производителей. Об этом сообщает Белорусская автомобильная ассоциация (БАА).
На 1 марта на складах было 9,5 тысячи новых автомобилей. Это на 27,7% больше, чем было месяцем ранее. «Текущий уровень запасов в 228% от объема февральских продаж превышает стандартные рыночные показатели», — уточняют в БАА. Из этого показателя ассоциация вывела специальный коэффициент — отношение запасов к объему продаж за предыдущий месяц. Он составил 2,28.
«Для автомобильного рынка Беларуси нормальным коэффициентом стока считается 2,0 — это значение обеспечивает баланс интересов бизнеса и достаточный выбор для покупателя, — отметили в БАА, — Превышение показателя коэффициента в 2,5 будет сигнализировать о переходе к „рынку покупателя“, где предложение доминирует над спросом. Напротив, падение ниже 1,5 указывает на риск возникновения дефицита („рынок продавца“)».
Напомним, рынок новых легковых машин в Беларуси в феврале продемонстрировал положительную динамику. По итогам февраля было продано 4,1 тыс. автомобилей. Это на 13% превышает показатели предыдущего месяца.