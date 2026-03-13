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В центре Минска случился блэкаут

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  • 13.03.2026, 23:46
  • 7,988
В центре Минска случился блэкаут

Что произошло?

Вечером 13 марта «погас» центр Минска. Электричество пропало, например, на Немиге. В «Минскэнерго» назвали причину отключения.

Про пропажу электричества минчане сообщали в соцсетях.

Позже ситуацию пояснили в «Минскэнерго» — специалисты сообщили, что около 21.00 в центральной части города было зафиксировано нарушение электроснабжения в районе улиц Немига, Раковская, Романовская Слобода и проспекта Победителей.

«В ходе оперативных работ была выявлена причина отключения — повреждение кабельной линии 10 кВ. По состоянию на 21.57 электроснабжение полностью восстановлено», — рассказали специалисты.

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