В центре Минска случился блэкаут

В центре Минска случился блэкаут2
- 13.03.2026, 23:46
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Что произошло?
Вечером 13 марта «погас» центр Минска. Электричество пропало, например, на Немиге. В «Минскэнерго» назвали причину отключения.
Про пропажу электричества минчане сообщали в соцсетях.
Позже ситуацию пояснили в «Минскэнерго» — специалисты сообщили, что около 21.00 в центральной части города было зафиксировано нарушение электроснабжения в районе улиц Немига, Раковская, Романовская Слобода и проспекта Победителей.
«В ходе оперативных работ была выявлена причина отключения — повреждение кабельной линии 10 кВ. По состоянию на 21.57 электроснабжение полностью восстановлено», — рассказали специалисты.