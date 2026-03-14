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Удар по острову Харг: США провели мощнейшую бомбардировку в истории

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  • 14.03.2026, 10:04
  • 49,510
Удар по острову Харг: США провели мощнейшую бомбардировку в истории

(Обновлено) Пятнадцатый день войны против Ирана.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий на протяжении пятнадцатого дня войны.

21:29 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил Украине запрос о проведении переговоров с президентом Владимиром Зеленским.

Сообщается, что инициатива связана с намерением усилить сотрудничество между странами в сфере противодействия иранским беспилотникам. Израильская сторона заинтересована в обмене опытом, учитывая практику Украины в перехвате дронов во время войны.

21:00 Иранские беспилотники атаковали отделения американского банка Citibank в Дубае и столице Бахрейна Манаме.

19:34 За последние сутки израильская армия атаковала более 200 целей на территории Ирана.

18:57 Трамп заявил, что многие страны пришлют военные корабли, чтобы сохранить Ормузский пролив открытым.

Он также подчеркнул, что США уже уничтожили 100% военного потенциала Ирана, но им легко отправить один-два беспилотника, сбросить мину или запустить ракету ближнего радиуса действия где-то вдоль или внутри этого водного пути, независимо от того, насколько сильно они потерпели поражение.

Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны направят корабли в этот район.

18:01 Свыше 15 тысяч объектов в Иране были поражены совместными силами США и Израиля с начала операции против Тегерана. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, сообщает ABC News.

По его словам, запасы ракет и дронов у иранского режима сократились примерно на 90%. При этом Соединенные Штаты продолжают усиливать военное присутствие на Ближнем Востоке: в регион направляют дополнительные силы морской пехоты, до 2,5 тысяч человек, а также военные корабли.

17:27 ВВС ЦАХАЛа под руководством военной разведки (АМАН) атаковали и ликвидировали Хишама Абделя Карима Ясина, командира подразделения связи террористической организации «Хизбалла» и палестинского корпуса иранских «Сил Кудс».

17:03 Лидер иранской оппозиции, принц Реза Пехлеви, обратился к гражданам Ирана с призывом готовиться к его возможному приходу к власти в стране поле окончания операций Израиля и США.

11:18 Израиль разворачивает три дивизии на границе с Ливаном и готовится к крупнейшей наземной операции за 20 лет. Об этом сообщает Axios. По данным издания, о планах расширенной операции заявили израильские и американские чиновники.

Цель операции - захватить всю территорию к югу от реки Литани, вытеснить «Хезболлу» на север и уничтожить ее склады оружия. В пятницу, 13 марта, армия Израиля объявила об отправке подкреплений и мобилизации резервов.

Администрация Трампа поддерживает операцию, но просит не бомбить аэропорт Бейрута и государственную инфраструктуру. Израиль согласился сохранить аэропорт, однако относительно остального - будет консультироваться с Вашингтоном в каждом конкретном случае.

11.59 Горят нефтяные объекты в порту Фуджейра в ОАЭ: по ним прилетели иранские дроны.

Порт Фуджейра является одним из ключевых нефтяных хабов региона.

09:39 Авианосец «Авраам Линкольн» выводит из строя системы ПВО Ирана.

Эскадрилья Growler на корабле действует как мощный мультипликатор силы.

10:22 На территории посольства США в Багдаде ракета попала в вертолетную площадку. Над дипломатическим комплексом поднялся столб дыма. Об ударе ракеты сообщили два представителя иракских сил безопасности.

На видео, обнародованном Associated Press, видно, как в субботу утром над территорией дипломатической миссии поднимается столб дыма. Комплекс американского посольства в иракской столице является одним из крупнейших дипломатических объектов США в мире.

08:52 Иран рассматривает возможность разрешения ограниченному количеству нефтяных танкеров проходить через Ормузский пролив, если торговля грузами будет осуществляться в китайских юанях. Об этом сообщил CNN высокопоставленный иранский чиновник.

08:37 Президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска осуществили одну из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока. В результате атаки были уничтожены все военные цели на островке Харг.

«Несколько минут назад, по моему указанию, Центральное командование США осуществило один из самых мощных бомбардировок в истории Ближнего Востока, полностью уничтожив все военные цели на жемчужине иранской империи - острове Харг», - написал Трамп в Truth Social.

Он подчеркнул, что американское оружие является самым мощным и совершенным в мире. При этом отметил, что «из соображений приличия» решил не уничтожать нефтяную инфраструктуру на острове. Хотя добавил, что есть условие, при котором решение может измениться. «Если Иран или кто-либо еще предпримет какие-либо действия, препятствующие свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение», - сообщил лидер США.

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