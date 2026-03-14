Выборы президента «Барселоны»: что нужно знать перед голосованием 14.03.2026, 12:37

1,454

На кону — пятилетний срок управления одним из крупнейших футбольных клубов мира.

Уже 15 марта в жизни «Барселоны» состоится одно из ключевых событий ближайших лет — выборы президента клуба. Они пройдут в день матча каталонцев против «Севильи» в Ла Лиге, однако для руководства и членов клуба это голосование имеет куда более стратегическое значение, пишет «Арена».

На кону — пятилетний срок управления одним из крупнейших футбольных клубов мира.

Почему Лапорта ушел в отставку перед выборами

Действующий президент Жоан Лапорта временно покинул должность, чтобы участвовать в предвыборной кампании. Это обязательное требование регламента клуба.

Для Лапорты это уже второй период во главе «Барселоны».

Первый срок: 2003–2010 годы

Второй срок начался: в 2021 году

Теперь он вновь претендует на руководство клубом.

Кто участвует в президентской гонке

Любой член клуба старше 18 лет может баллотироваться в президенты, если он является сосьос (socios) — официальным членом «Барселоны» — не менее одного года.

Но для регистрации кандидат обязан собрать минимум 2337 подписей.

В этом году необходимые подписи сумели предоставить три кандидата, однако после проверки один из них выбыл из гонки.

Итоговая ситуация

Разброс по кандидатам.

Жоан Лапорта

предоставил подписей: 8170

подтверждено: 7226

Виктор Фонт

предоставил: 5144

подтверждено: 4440

Марк Сириа

предоставил: 2845

подтверждено: 2247

Из-за нехватки подтвержденных подписей Сириа выбыл из гонки, поэтому в финальном голосовании участвуют только два кандидата — Лапорта и Фонт.

Как пройдет голосование

Выборы пройдут 15 марта и будут полностью очными.

Онлайн-голосование не предусмотрено.

Основные параметры выборов

время голосования: 09:00 — 21:00

количество избирателей: 114 504 членов клуба

голосование: тайное

Предусмотрено пять участков:

стадион «Камп Ноу» (Барселона)

Жирона

Льейда

Таррагона

Андорра

Любой член клуба сможет проголосовать на любом участке, независимо от места проживания.

Почему Лапорта считается фаворитом

Испанские СМИ называют Жоана Лапорту главным претендентом на победу. Несмотря на это, есть любопытная деталь: в этот раз он собрал на 2399 подписей меньше, чем перед предыдущими выборами.

Еще более неожиданно то, что всего несколько месяцев назад Лапорта заявлял, что не будет баллотироваться.

Он говорил:

«Я не хочу быть как Путин или Мадуро. Президенты должны занимать должность максимум два срока подряд».

Однако позднее президент изменил свое решение и вновь включился в гонку.

Где в кампании снова появился Месси

Как и на многих предыдущих выборах, важной темой вновь стал Лионель Месси, хотя аргентинец покинул клуб почти пять лет назад.

Бывший главный тренер команды Хави заявил, что после победы на чемпионате мира 2022 года возвращение Месси в «Барселону» было практически согласовано, но сделка якобы была заблокирована Лапортой.

Впрочем, руководство Ла Лиги опровергло эту информацию.

Тем не менее имя Месси снова оказалось в центре предвыборной дискуссии.

Лапорта пообещал:

установить памятник Месси возле стадиона

сделать это после завершения реконструкции «Камп Ноу».

Чем отличаются программы кандидатов

Виктор Фонт делает ставку на реформы:

изменения в структуре управления клубом

перестройку трансферного отдела

усиление роли академии La Masia

Жоан Лапорта, напротив, ведет более спокойную кампанию и практически не предлагает масштабных изменений.

В этот раз предвыборная гонка проходит необычно тихо — даже традиционных громких трансферных обещаний почти нет.

Что решат эти выборы

Победитель голосования получит пятилетний мандат на управление «Барселоной» — до 2031 года.

Результат выборов определит:

стратегию клуба после финансового кризиса

развитие академии

трансферную политику

судьбу проекта нового «Камп Ноу»

Поэтому для «Барселоны» 15 марта может оказаться не менее важным днем, чем любой матч сезона.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com