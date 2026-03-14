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В магазинах Могилевской области нашли продукты, просроченные больше чем на 100 дней

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  • 14.03.2026, 13:45
  • 4,054
В магазинах Могилевской области нашли продукты, просроченные больше чем на 100 дней

Что произошло с этой продукцией?

В Хотимском районе Могилевской области проверили пять сельских магазинов. Этим занялся Комитет госконтроля. В четырех из них нашли просроченные товары. В одном из магазинов было сразу 27 наименований просроченной продукции, пишет Onliner.

Причем сроки годности отдельных товаров истекли более 100 суток назад. Сейчас вся просроченная продукция снята с реализации.

В трех проверенных магазинах не было всего перечня товаров, обязательных к наличию в продаже. А в одном такой перечень вовсе отсутствовал.

Кроме того, не везде соблюдались температурные режимы хранения продукции, на отдельных товарах отсутствовали ценники и необходимая информация для покупателей (об изготовителе, дате изготовления и др.).

По предписанию КГК нарушители сразу же приняли меры по устранению недостатков.

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