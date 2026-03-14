В магазинах Могилевской области нашли продукты, просроченные больше чем на 100 дней

В магазинах Могилевской области нашли продукты, просроченные больше чем на 100 дней12
- 14.03.2026, 13:45
- 4,054
Что произошло с этой продукцией?
В Хотимском районе Могилевской области проверили пять сельских магазинов. Этим занялся Комитет госконтроля. В четырех из них нашли просроченные товары. В одном из магазинов было сразу 27 наименований просроченной продукции, пишет Onliner.
Причем сроки годности отдельных товаров истекли более 100 суток назад. Сейчас вся просроченная продукция снята с реализации.
В трех проверенных магазинах не было всего перечня товаров, обязательных к наличию в продаже. А в одном такой перечень вовсе отсутствовал.
Кроме того, не везде соблюдались температурные режимы хранения продукции, на отдельных товарах отсутствовали ценники и необходимая информация для покупателей (об изготовителе, дате изготовления и др.).
По предписанию КГК нарушители сразу же приняли меры по устранению недостатков.