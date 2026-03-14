Топ-10 самых надежных авто

Топ-10 самых надежных авто2
- 14.03.2026, 21:35
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Среди лидеров по надежности выделяются машины японских автопроизводителей.
Эксперты убеждены, что именно надежность и доступность являются среди главных критериев при выборе автомобиля в 2026-м. По этим параметрам специалисты подобрали топ-10 лучших опций для автолюбителей.
Лидерами этого списка стали самые известные марки японских автопроизводителей гибридного типа с экономией топлива и современными инженерными решениями. Рейтинг обнародовал портал GoBankingRates.
Специалисты выделяют в рейтинге лучших три модели бренда Toyota — Camry, Prius и Corolla. Первая из них имеет цену около $35 тыс., традиционного входит в топ самых надежных, а в исследовании Consumer Reports бренд занял первое место по показателю надежности. Camry также стала лучшим среднеразмерным автомобилем в исследовании JD Power U.S. Vehicle Dependability Study 2025.
В то же время Toyota Prius с ценой в около $35,7 тысяч считается одним из самых надежных гибридных автомобилей. Его расход топлива всего до 4 л на 100 км делает модель удобной для ежедневных поездок и длительных путешествий.
Между тем Toyota Corolla с ценой в $25 560 стабильно входит в списки самых надежных автомобилей. Для модели 2026 года предусмотрены лишь незначительные обновления, что обычно означает меньший риск технических проблем.
На четвертой позиции присутствует Subaru Forester со стоимостью $39 527, который занимает высокие позиции в рейтингах надежности. Forester предлагает стандартный полный привод и систему помощи водителю EyeSight. В более новых версиях также появляются гибридные варианты и внедорожная модификация Wilderness.
Другой представитель этого бренда — Subaru Impreza с ценой около $27 тыс— занимает пятую строчку. Если коротко, то это — компактный хэтчбек, известный своей выносливостью и оснащенный стандартным полным приводом.
Позиции 6 и 7 занимают Lexus NX и Lexus RX. Премиальный бренд Toyota стабильно демонстрирует высокие показатели надежности, ведь в NX сочетает роскошный интерьер, современные технологии и проверенную инженерию, а RX — это один из самых известных кроссоверов.
Сейчас автомобили имеют цену в почти $51 тыс. для NX, который сочетает роскошный интерьер, современные технологии и проверенную инженерию. Его "коллега" RX со стоимостью в $59, 3 тыс. после редизайна 2023 года снова продолжает получать высокие оценки за долговечность и надежность.
На восьмой позиции оказалась Honda HR-V со стоимостью в почти $30,5 тыс.. Этот компактный SUV от Honda соответствует репутации бренда по долговечности и практичности, а сама модель популярна среди тех, кто ищет надежный городской кроссовер.
Девятую позицию в рейтинге занимает Kia Sorento Hybrid со стоимостью $40,2 тыс. Эта машина отличается экономичностью и простором, а ее называли одним из самых надежных трехрядных внедорожников.
Последнее место в рейтинге занимает Hyundai Elantra Hybrid, которая обойдется в почти $26 тыс. Специалисты указывают, что эта машина имеет невысокий расход топлива и славится довольно высоким уровнем надежности и гарантии.
Как выглядит полный рейтинг
Полный перечень рейтинга от портала GoBankingRates выглядит следующим образом:
1. Toyota Camry,
2. Toyota Prius;
3. Toyota Corolla:
4. Subaru Forester;
5. Subaru Impreza;
6. Lexus NX;
7. Lexus RX;
8. Honda HR-V;
9. Kia Sorento Hybrid;
10. Hyundai Elantra Hybrid.