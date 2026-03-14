Гол белоруса Ильи Шкурина помог «ГКС Катовице» одержать победу в чемпионате Польши 14.03.2026, 23:07

2,356

Повержена «Лехия».

В субботу, 14 марта, в матче 24-го тура чемпионата Польши по футболу ГКС «Катовице» встречался с «Лехией».

ГКС — Лехия — 2:0 (Вдовяк, 39, Шкурин, 60).

У хозяев в стартовом составе вышел белорусский форвард Илья Шкурин. Он отметился голом на 60-й минуте и был заменен на 80-й.

«Катовице» занимает 5-е место в турнирной таблице с 36 баллами.

В 19 матчах сезона Шкурин забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com