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Гол белоруса Ильи Шкурина помог «ГКС Катовице» одержать победу в чемпионате Польши

  • 14.03.2026, 23:07
  • 2,356
Гол белоруса Ильи Шкурина помог «ГКС Катовице» одержать победу в чемпионате Польши

Повержена «Лехия».

В субботу, 14 марта, в матче 24-го тура чемпионата Польши по футболу ГКС «Катовице» встречался с «Лехией».

ГКС — Лехия — 2:0 (Вдовяк, 39, Шкурин, 60).

У хозяев в стартовом составе вышел белорусский форвард Илья Шкурин. Он отметился голом на 60-й минуте и был заменен на 80-й.

«Катовице» занимает 5-е место в турнирной таблице с 36 баллами.

В 19 матчах сезона Шкурин забил 2 мяча и сделал 2 ассиста.

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