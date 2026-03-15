Эпическая пощечина: российских спортсменов заставили финишировать под флаг Украины 2 15.03.2026, 4:00

15,372

Эпический момент произошел после финиша украинской команды.

Украина продолжает выступления на зимней Паралимпиаде-2026. Команда ударно стартовала, выйдя в лидеры медального зачета в первый день.

После этого была пауза в наградах, из-за чего украинская команда упала на седьмое место. Но предпоследний игровой день подарил команде «серебро», сообщает «24 Канал».

Как россияне попали в курьез?

Сборная Украины финишировала второй в эстафете в лыжных гонках. Участие приняли Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко.

Эпический момент произошел после финиша украинской команды. Спортсмены на радостях начали позировать перед телекамерами с национальным флагом.

И именно в этот момент до финиша добралась сборная России. Представители страны-террористки финишировали шестыми и пересекали финишную прямую как раз на фоне флага Украины.

Интересно, что российская сборная выступала в составе только двух участников вместо четырех из-за ограниченной заявки. Поэтому каждый из представителей России прошел по два этапа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com