Эпическая пощечина: российских спортсменов заставили финишировать под флаг Украины

Эпическая пощечина: российских спортсменов заставили финишировать под флаг Украины2
- 15.03.2026, 4:00
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Эпический момент произошел после финиша украинской команды.
Украина продолжает выступления на зимней Паралимпиаде-2026. Команда ударно стартовала, выйдя в лидеры медального зачета в первый день.
После этого была пауза в наградах, из-за чего украинская команда упала на седьмое место. Но предпоследний игровой день подарил команде «серебро», сообщает «24 Канал».
Как россияне попали в курьез?
Сборная Украины финишировала второй в эстафете в лыжных гонках. Участие приняли Павел Баль, Тарас Радь, Александра Кононова и Людмила Ляшенко.
Эпический момент произошел после финиша украинской команды. Спортсмены на радостях начали позировать перед телекамерами с национальным флагом.
И именно в этот момент до финиша добралась сборная России. Представители страны-террористки финишировали шестыми и пересекали финишную прямую как раз на фоне флага Украины.
Интересно, что российская сборная выступала в составе только двух участников вместо четырех из-за ограниченной заявки. Поэтому каждый из представителей России прошел по два этапа.