Дроны второй раз за неделю поразили российскую нефтебазу в Тихорецке 3 15.03.2026, 8:45

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Важный для юга России нефтяной узел горит.

В ночь на 15 марта ударные беспилотники повторно атаковали нефтебазу в Тихорецке Краснодарского края РФ, из-за чего на территории предприятия вспыхнул пожар, пишет «Фокус».

Обломки дронов также повредили высоковольтные линии в Тихорецке, сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

«В пригороде Тихорецка произошло возгорание на территории нефтебазы из-за падения обломков БПЛА», — говорится в сообщении.

В штабе уточнили, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а на месте работают оперативные и специальные службы.

«Также в Тихорецком районе обломки БПЛА повредили две высоковольтные линии. Аварийно-восстановительные работы начнутся после того, как специалисты завершат осмотр территории», — отметили в оперштабе Краснодарского края.

В то же время в сети появились видео и фото, на которых видно пожар, возникший на нефтебазе после атаки БПЛА.

«Вероятно, Силы Обороны повторно поразили Тихорецкий нефтяной узел в Краснодарском крае», — говорится в подписи.

Напомним, в ночь на 12 марта дроны ударили по нефтебазе Краснодарского края в Тихорецке.

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