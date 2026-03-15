США готовы возобновить нефтяные санкции против России

США готовы возобновить нефтяные санкции против России2
- 15.03.2026, 9:30
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Но при одном условии.
Глава Белого дома Дональд Трамп обещает возобновить нефтяные санкции против РФ, если на энергетическом рынке пройдет кризис и цены стабилизируются.
Об этом сообщает NBC News.
Американский лидер на вопрос о его решении временно отменить некоторые санкции против РФ (касающиеся нефти) ответил:
«Я хочу, чтобы в мире была нефть. Я хочу иметь нефть», - сказал он.
Трамп добавил, что санкции, которые были введены против Москвы с начала 2022 года, то есть после вторжения России в Украину, «вернутся, как только кризис закончится».