Механик назвал самую экономичную в обслуживании марку автомобиля 17 15.03.2026, 9:48

14,588

Результаты исследования могут удивить.

Эта модель постепенно завоевала репутацию производителя автомобилей, не требующих больших затрат на содержание.

Если вы когда-нибудь задумывались о том, какую марку автомобиля дешевле всего содержать, то механик из Джорджии знает ответ на этот вопрос, проведя собственное исследование. В своем видеоролике на Facebook Шервуд Кук предупредил, что результаты могут кого-то удивить, передает SupercarBlondie.

По его словам, именно Mazda оказалась самой дешевой в обслуживании.

«Мы несколько раз проверили цифры, чтобы убедиться», – отметил механик.

На втором месте в рейтинге Кука оказалась Subaru, тогда как Nissan занял третью строчку. Далее шла Honda, а после нее Toyota.

Как пишет издание, в целом такие бренды, как Honda, Mazda и Toyota, регулярно занимают верхние позиции по надежности и затратам на обслуживание.

Например, компания Ciocca Automotive сообщила, что Toyota Corolla и Honda Civic – это два из самых дешевых в обслуживании автомобилей. В то же время гибридные модели, такие как Toyota Prius, тоже показывают хорошие результаты.

В свою очередь Mazda постепенно завоевала репутацию производителя автомобилей, которые не требуют больших затрат на содержание, а запчасти к ним легко найти. В то же время зрители видео Крука, среди которых были и коллеги-механики, не были настолько удивлены первенством этого автомобиля, как он сам.

В частности, были такие комментарии:

«Mazda чрезвычайно недооценена».

«В моем автосервисе всегда рекомендуют Toyota и Honda из-за их исключительной надежности».

Поэтому Mazda точно заслуживает звания автомобильной марки, обслуживание которой обходится дешевле всего.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com