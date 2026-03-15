Механик назвал самую экономичную в обслуживании марку автомобиля

Механик назвал самую экономичную в обслуживании марку автомобиля17
- 15.03.2026, 9:48
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Результаты исследования могут удивить.
Эта модель постепенно завоевала репутацию производителя автомобилей, не требующих больших затрат на содержание.
Если вы когда-нибудь задумывались о том, какую марку автомобиля дешевле всего содержать, то механик из Джорджии знает ответ на этот вопрос, проведя собственное исследование. В своем видеоролике на Facebook Шервуд Кук предупредил, что результаты могут кого-то удивить, передает SupercarBlondie.
По его словам, именно Mazda оказалась самой дешевой в обслуживании.
«Мы несколько раз проверили цифры, чтобы убедиться», – отметил механик.
На втором месте в рейтинге Кука оказалась Subaru, тогда как Nissan занял третью строчку. Далее шла Honda, а после нее Toyota.
Как пишет издание, в целом такие бренды, как Honda, Mazda и Toyota, регулярно занимают верхние позиции по надежности и затратам на обслуживание.
Например, компания Ciocca Automotive сообщила, что Toyota Corolla и Honda Civic – это два из самых дешевых в обслуживании автомобилей. В то же время гибридные модели, такие как Toyota Prius, тоже показывают хорошие результаты.
В свою очередь Mazda постепенно завоевала репутацию производителя автомобилей, которые не требуют больших затрат на содержание, а запчасти к ним легко найти. В то же время зрители видео Крука, среди которых были и коллеги-механики, не были настолько удивлены первенством этого автомобиля, как он сам.
В частности, были такие комментарии:
«Mazda чрезвычайно недооценена».
«В моем автосервисе всегда рекомендуют Toyota и Honda из-за их исключительной надежности».
Поэтому Mazda точно заслуживает звания автомобильной марки, обслуживание которой обходится дешевле всего.