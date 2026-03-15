США направили в Иран экспедиционный корпус морской пехоты 26 15.03.2026, 9:59

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(Обновляется) Онлайн-трансляция событий шестнадцатого дня войны.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий на протяжении шестнадцатого дня войны.

21:55 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг слухи о своей смерти в видео, записанном в кофейне.

В ролике, опубликованном на странице политика в X, мужчина за кадром спрашивает: «В Интернете пишут, что Вы умерли». На это Нетаньяху с юмором показывает пальцы на руках, демонстрируя, что их не шесть, и добавляет: «Я люблю кофе и до смерти люблю своих людей. Вот как они себя ведут — это фантастика. Хочешь посчитать пальцы? Могу показать, вот видишь?»

Отметим, на днях иранские пропагандисты стали разгонять слухи, что премьер Израиля якобы погиб, а последние видео с ним сгенерированы с помощью искусственного интеллекта, а на последних кадрах у Нетаньяху якобы шесть пальцев.

18:18 Высокопоставленный представитель Израиля заявил, что в руководстве Ирана начинают проявляться «признаки раскола».

Об этом сообщает портал The Times of Israel. По словам чиновника, действия Израиля направлены на то, чтобы создать условия, при которых действующий иранский режим может потерять власть.

«Мы формируем ситуацию, в которой возможна смена режима. В конечном итоге многое будет зависеть от самого иранского народа», — отметил он.

При этом собеседник издания подчеркнул, что изменения в Иране могут занять определённое время, однако речь не идет о бесконечном противостоянии. По его словам, развитие событий происходит быстрее, чем ожидалось.

17:35 Обещание президента США Дональда Трампа разблокировать Ормузский пролив, имеющий важнейшее значение в мировых поставках нефти и газа, сталкивается с серьезными проблемами. Как пишет The Wall Street Journal, деблокада упомянутого маршрута возможна только двумя способами: сопровождением коммерческих судов боевыми кораблями или путем захвата иранского побережья рядом с проливом. Однако оба эти варианта сопряжены с трудностями. Так, для организации морских конвоев потребуется около дюжины военных кораблей. Их также должны поддерживать боевые самолеты и тяжелые ударные беспилотники. В таком случае эти силы могли разминировать акваторию, предупреждать воздушные атаки и перехватывать быстроходные ударные катера, которыми располагает Иран. Но даже при таком сценарии восстановить полноценное движение судов будет сложно. По расчетам аналитиков Lloyd’s List Intelligence, в лучшем случае трафик удастся восстановить лишь до примерно 10% довоенных показателей.

15:28 США отправили десантный корабль USS Tripoli в морпехами на Ближний Восток.

Многоцелевой десантный корабль USS Tripoli (LHA-7) типа America покинул базу в японском Сасебо и направляется на Ближний Восток. На борту находится 31-й экспедиционный отряд морской пехоты – около 2500 морских пехотинцев вместе с авиационным и боевым компонентом. По словам американских официальных лиц, переброска этого формирования займет от одной до двух недель.

10:52 Сын ликвидированного верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи был тайно вывезен в Москву на российском военном самолете и проходит лечение на территории России. Об этом сообщает кувейтская газета «Аль-Джарида». По данным издания, эвакуация проводилась в рамках секретной операции после того, как Моджтаба Хаменеи получил ранения. Утверждается, что после вылета из Ирана он был доставлен в Россию, где сейчас проходит лечение. Официального подтверждения этой информации со стороны Тегерана или Москвы пока не поступало.

09:44 Глава Белого дома Дональд Трамп поставил под сомнение, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи жив. Поводом для сомнений стало то, что Хаменеи не появился на камеру. Моджтаба Хаменеи 13 марта выложил письменно в сети свое первое заявление, как лидер Ирана, вместо того, чтобы появиться на камеру и озвучить его. Именно это стало поводом для слухов о том, что он может быть мертвым.

09:24 Иранские беспилотники атаковали отделения американского банка Citibank в Дубае и столице Бахрейна Манаме, сообщает иранское агентство Tasnim. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ударов.

08:56 Президент США Дональд Трамп заявил о полном уничтожении военного потенциала Ирана, но предупредил, что страна все еще способна наносить точечные удары по судоходству, и призвал мировых лидеров присоединиться к охране Ормузского пролива. В своем сообщении в Truth Social американский лидер обратился к Китаю, Великобритании, Франции, Японии и Южной Корее с призывом направить военные корабли в стратегическую морскую артерию для совместного патрулирования.

08:37 Президент США Дональд Трамп пригрозил новыми ударами по иранскому острову Харг, который является ключевым центром экспорта иранской нефти. По его словам, если Тегеран попытается заблокировать Ормузский пролив, США могут провести новые атаки.

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