Война в Иране доказала бесполезность российских систем ПВО 9 15.03.2026, 10:14

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Военный эксперт указал на важные детали.

Военные конфликты последних лет все чаще демонстрируют уязвимость вооружений российского и китайского производства перед современными западными технологиями. Особенно наглядно это проявилось в ходе нынешнего противостояния вокруг Ирана, где системы, основанные на разработках Москвы и Пекина, не смогли предотвратить удары по стратегическим объектам страны.

Об этом пишет бывший офицер армии США и исследователь городских боевых действий Джон Спенсер.

По его оценке, войны становятся главным испытанием для военных технологий. Именно на поле боя проверяется, насколько реальные возможности вооружений соответствуют заявлениям производителей и демонстрациям на военных выставках.

Иран на протяжении десятилетий строил свою систему обороны, опираясь на российские и китайские технологии. В частности, для защиты ключевых объектов, включая ядерную инфраструктуру и военные базы, Тегеран развернул российские зенитные ракетные комплексы С-300ПМУ-2. Параллельно Китай активно участвовал в развитии иранских ракетных и беспилотных программ, поставляя компоненты, электронику и материалы.

Однако в ходе последних боевых действий эти системы не смогли обеспечить надежную защиту страны. Американские и израильские силы неоднократно наносили точные удары по иранской военной инфраструктуре, включая ракетные объекты, радиолокационные станции, командные пункты и другие элементы системы обороны.

По словам Спенсера, иранская ПВО, значительная часть которой построена на российских технологиях, оказалась неспособной предотвратить проникновение в воздушное пространство и удары по стратегическим целям. Это, по мнению эксперта, фактически продемонстрировало бесполезность значительной части поставленного Россией и Китаем вооружения в реальных боевых условиях.

Подобные выводы подтверждаются и другими конфликтами. Война на Украине стала крупнейшим испытанием российской военной техники со времен холодной войны. Несмотря на наличие одной из самых масштабных систем противовоздушной обороны, российские комплексы С-300 и С-400 неоднократно не смогли защитить военные объекты от высокоточных ударов.

Кроме того, вопросы к эффективности китайских систем возникли после индийской операции «Синдур» в 2025 году. Тогда Индия смогла нанести удары по военным объектам Пакистана, несмотря на наличие у Исламабада большого количества китайских систем ПВО, радаров и боевой авиации.

Эксперт отмечает, что современная война определяется не отдельными образцами техники, а целыми сетями — интегрированными системами разведки, связи и высокоточного оружия. США, Израиль и их союзники на протяжении десятилетий развивали именно такие комплексные системы, объединяющие спутники, беспилотники, самолеты, сенсоры и кибервозможности.

В то же время российские и китайские вооружения, по его мнению, остаются менее интегрированными и более уязвимыми к современным технологиям ведения войны.

Спенсер подчеркивает, что поле боя становится своеобразной витриной для оружия. Каждая уничтоженная радиолокационная станция, каждая выведенная из строя батарея ПВО и каждый успешный прорыв системы обороны формируют репутацию вооружений на мировом рынке.

По его мнению, события последних лет все более ясно показывают: западные военные технологии, особенно разработки США и Израиля, продолжают демонстрировать значительное превосходство, тогда как российские и китайские системы не смогли защитить ни Иран, ни российские войска на Украине, ни союзников Пекина в Южной Азии.

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