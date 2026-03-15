«Заплатил ли гражданин Лукашенко штраф?» 40 Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

15.03.2026, 10:28

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К хозяину шпица возникает сразу несколько вопросов.

В то время, как белорусов ожидает обновленный налог на собак, правитель в очередной раз выгулял своего любимого питомца в неожиданное место. Умка составил Лукашенко компанию во время недавнего посещения Mak.by.

На минутку: подписанный хозяином шпица в апреле 2024 года закон «Об ответственном обращении с животными» запрещает посещать с домашними животными, кроме собак-поводырей, большинство общественных мест. В том числе магазины, общепит, объекты здравоохранения, учреждения культуры, образования.

И хотя некоторые точки Mak.by разрешают приводить в заведение маленьких, до 35 см в холке, собак — но конкретно этот ресторан в «Первом национальном торговом доме» такой опции не имеет. А даже если бы имел, класть животное на стол — явное нарушение санитарных норм.

Любому другому грозил бы в лучшем случае скандал и административный штраф, но здесь все окружающие сделали вид, будто так и надо.

А к хозяину шпица возникает сразу несколько вопросов:

Во-первых, заплатил ли гражданин Лукашенко штраф – от 1 до 15 базовых величин – за нахождение своей собаки в неположенном месте? (А заодно за прошлые нарушения — как минимум, вспомним «выборы» в январе 2025 года, когда Умку привели на избирательный участок в университете физкультуры, и пес пометил территорию). А почему сразу нет?

Во-вторых, оплачивается ли за Умку уже упомянутый налог на собак, начиная с весны 2020 года, когда шпиц впервые появился на публике, или его хозяин пользуется пенсионерскими льготами (хотя сам уверял, что у него «пять собак, некуда девать» – а льгота только на одну собаку)? А квитанцию можно предъявить?

В-третьих — и в-главных. Судя по тому, как беззастенчиво хозяин белого шпица нарушает собственные законодательные и санитарные нормы, не говоря уж о банальных нормах приличий, а ему никто и слова поперек не скажет — прав и свобод у Умки по-прежнему больше, чем у людей.

Верно ли мы поняли: это открытая демонстрация, что бывшее «социально-ориентированное государство» сегодня окончательно стало феодальной вотчиной правителя, а не местом для нормальной жизни — ни собак, ни людей?

Алеся Матусевич, «Салідарнасць»

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