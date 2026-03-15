СМИ: Муджтабу Хаменеи тайно вывезли в Москву 15.03.2026, 10:52

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Моджтаба Хаменеи

Раненого верховного лидера Ирана могли эвакуировать на российском военном самолете.

Сын ликвидированного верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба Хаменеи был тайно вывезен в Москву на российском военном самолете и проходит лечение на территории России. Об этом сообщает кувейтская газета «Аль-Джарида» (перевод — cursorinfo.co.il).

По данным издания, эвакуация проводилась в рамках секретной операции после того, как Моджтаба Хаменеи получил ранения. Утверждается, что после вылета из Ирана он был доставлен в Россию, где сейчас проходит лечение. Официального подтверждения этой информации со стороны Тегерана или Москвы пока не поступало.

На фоне сообщений о судьбе иранского лидера президент США Дональд Трамп заявил в интервью американским телеканалам, что поступает информация о его возможной ликвидации. По словам Трампа, если Моджтаба Хаменеи все же жив, ему следует сдаться.

Ранее американский президент также говорил, что новый верховный лидер Ирана мог получить серьезные ранения во время ударов по объектам в Тегеране.

Моджтаба Хаменеи был провозглашен верховным лидером Ирана Советом экспертов 8 марта после ликвидации его отца Али Хаменеи в начале военной операции. С момента назначения он не появлялся на публике и не выступал с официальными заявлениями.

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