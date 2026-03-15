Украина получит одну из лучших альтернатив Patriot для борьбы с баллистикой 5 15.03.2026, 12:44

6,462

Систему ПВО SAMP/T протестируют уже в этом году.

Украина начнет испытывать новую систему ПВО для противодействия ударам российской баллистики. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает РБК-Украина.

По его словам, в этом году Украина должна получить от Франции новую систему противовоздушной обороны SAMP/T, которую планируют испытать для перехвата баллистических ракет. Он добавил, что во время переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном одной из ключевых тем была возможность получения альтернативы системам Patriot в сфере ПВО.

Глава государства отметил, что SAMP/T на данный момент является единственной европейской альтернативой таким системам. Украина планирует протестировать ее возможности противодействия баллистическим ракетам уже в этом году. Если результаты испытаний будут успешными, такая система может стать важной долгосрочной поддержкой для украинской противовоздушной обороны.

Президент Украины также добавил, что в случае положительных результатов Украина будет иметь приоритет в очереди на получение новых систем SAMP/T.

«Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистические ракеты, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что, как только они начнут сбивать баллистику, сразу появится очередь. Поэтому моей главной задачей было договориться, что мы тестируем с ними вместе и будем первыми в очереди. Других альтернатив я пока не вижу», — резюмирует глава государства.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com