«Пили кофе – и вдруг война» 4 15.03.2026, 12:52

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История белоруски, которая прилетела в Израиль всего на неделю, чтобы навестить сестру.

Пока одни спорят, где лучше отдыхать – дома, на даче или в санатории, другие продолжают колесить по миру. Ездят по работе, в отпуск, к близким. Самолеты отчасти летают, билеты продаются, границы вроде открыты…

Но иногда достаточно одного утра, чтобы привычная логика перестала работать.

Так и случилось 28 февраля, когда США и Израиль нанесли удары по Ирану. Теперь на Ближнем Востоке гражданские самолеты – редкость, а многие туристы, в том числе из Беларуси, застряли на чужбине.

Tochka.by поговорила с минчанкой, которая с мужем и дочерью пытается выбраться из Земли обетованной под вой сирен.

Билеты купили с третьей попытки

Белоруска прилетела в Израиль всего на неделю: навестить сестру, которая уже много лет живет в городе Нетании – примерно в часе езды от Тель-Авива. План был простой: немного покататься по стране, увидеть Иерусалим и вернуться домой. Обратный рейс стоял на 1 марта.

«Я собиралась прилететь сюда два раза, и оба раза поездка срывалась. Сначала мы застряли в Тбилиси из-за обострения на Ближнем Востоке. Потом снова отмены рейсов – я никуда не попала. Поэтому, когда получилось купить билеты в третий раз, мы были очень рады», – рассказала минчанка.

Помогла акция авиакомпании: билеты удалось взять со скидкой 50%. Летели втроем – сама Елена, ее муж и ребенок.

Первые дни поездки прошли без происшествий. Семья успела съездить в Иерусалим, погулять у моря и просто провести время вместе.

Обычное утро прервала сирена

Утро 28 февраля начиналось спокойно. Семья собиралась в Тель-Авив, чтобы провести там день.

«Мы сидели дома, наслаждались кофе и планировали нашу поездку. Все было совершенно нормально. И вдруг завыла сирена! Сначала даже было сложно понять, что происходит, ведь со мной такое впервые», – вспоминает Елена.

В Израиле сигнал тревоги означает одно – нужно срочно идти в укрытие.

«Я тогда узнала, что такое мамад. Это бетонная защищенная комната прямо в квартире. Когда звучит сирена, нужно быстро зайти туда за тяжелую дверь и закрыть окно специальными железным ставнями. Нам объяснили, что во время тревоги к окнам подходить нельзя, нужно сидеть в мамаде и ждать, пока все не закончится», – говорит белоруска.

Через несколько часов после первой сирены пришло сообщение от авиакомпании: рейс в Минск отменен.

Перенос и отмена нон-стоп

Сначала полет перенесли на 5 марта, но потом снова отменили. Затем появился новый вариант – 8 марта, однако и этот перелет не состоялся.

Каждый раз приходилось ждать и надеяться, что следующий рейс все-таки будет. Но ситуация менялась слишком быстро.

«В какой-то момент я вообще узнала об отмене не от авиакомпании, а из новостей. Обычно присылают уведомления и письма на почту, но в тот раз сообщения не было. И это, честно говоря, только добавило нам нервов», – подчеркивает Елена.

Belavia предложила возврат денег за билеты, но это не спасало ситуацию: билеты покупались по акции, и компенсация оказалась бы значительно меньше стоимости новых перелетов. А их ведь еще надо было найти.

«Теоретически были доступны рейсы израильских авиакомпаний. Чтобы попасть на самолет, нужно было заполнить специальную форму на сайте белорусского посольства с указанием личных данных и сведений об отмене рейсов Belavia. Но ни это, ни даже покупка билетов не гарантировали, что нас возьмут на борт», – объясняет Елена.

Она уточняет: если бы семья каким-то чудом смогла попасть в самолет, например, компании El Al, то им предстояло бы сначала купить три билета в Тбилиси или Баку (в Европу лететь белорусы не могут, так как у них нет виз) и уже оттуда добираться до Минска.

«Стоимость все знают... И это если говорить только о перелете, без учета других расходов», – замечает белоруска.

Паники в городе нет

Все это время Елена остается у сестры в Нетании. По ее словам, несмотря на тревоги, город живет обычной жизнью.

Местные реагируют на сирены вполне спокойно, не паникуют: быстро идут в укрытие, а затем возвращаются к своим делам.

Иногда сигнал тревоги может застать прямо на улице. Для таких случаев в городе имеются миклаты – общественные бомбоубежища, где любой человек имеет возможность спрятаться.

«Если рядом нет укрытия, правила такие: нужно лечь на землю лицом вниз и закрыть голову руками. Касается всех, даже водителей, которые находятся в пути. Однажды нас сирена застала вечером в парке. Мы тогда немного растерялись, но одна женщина просто легла на землю и сказала нам сделать то же самое», – вспоминает Елена.

В городе работают магазины, люди покупают продукты, ездят по делам и гуляют.

«Вечером в супермаркетах много людей, на парковках сложно найти свободное место. Но паники нет, никто ничего массово не скупает, не бегает и не рвет на себе волосы», – объясняет Елена.

Особого роста цен на продукты тоже незаметно. Стоит сказать, что жизнь в Израиле в целом дорогая. Но даже с учетом текущих событий в магазинах можно найти отдельные позиции, которые стоят дешевле, чем в Беларуси. Их мало, но они есть.

Например, помидоры по цене около 7 шекелей за килограмм (примерно 7 рублей), апельсины по скидке за 3 шекеля и цукини почти за 5.

А вот мясная продукция дорогая, космические цены и на рыбу. Еще в местной аптеке Елена купила магний: за банку на 60 таблеток пришлось заплатить почти 55 шекелей.

Так как добраться до Минска?

Как бы то ни было, семья очень хочет поскорее вернуться домой. Когда стало понятно, что рейсы продолжают отменяться, Елена решила обратиться к белорусским дипломатам. Она хотела узнать, есть ли организованные варианты выезда.

«Я звонила много раз и только через несколько часов смогла поговорить с сотрудниками. К тому моменту я уже была на нервах и в истерике. Просто хотелось понять, какие вообще есть варианты», – утверждает она.

В итоге белоруску соединили с консулом.

«Мне объяснили, что эвакуации не будет. Сказали, что людей немного и они могут выбираться самостоятельно. В качестве варианта предложили ехать через Египет. Мне было известно про этот маршрут – его сейчас используют многие туристы», – поясняет Елена.

Путь довольно сложный, он занимает несколько часов и требует дополнительных расходов.

Сначала нужно доехать до южного израильского города Эйлата – от Нетании это более четырех часов пути.

Затем – переход границы в египетском городе Табе и дорога до Шарм-эш-Шейха. Оттуда можно попытаться улететь чартерным рейсом. Туроператор, к которой женщина обратилась с просьбой помочь, сказала, что билетов мало: все распродается очень быстро.

«Честно говоря, больше всего пугает именно неизвестность, очень страшно ехать по Египту, пусть и на такси», – нервничает Елена.

И все же минчанка пытается организовать выезд по этому маршруту. Туроператор нашла семье билеты до Гомеля с вылетом на 13 марта, стоимость их составляла $1050.

«Но пока мы думали, их уже купили. Удалось найти еще вариант – на другую дату, но зато рейс до Минска. И я очень надеюсь, что мы сможем улететь», – заявляет Елена.

...Во время нашего разговора в Нетании опять звучит сирена. Через несколько минут тревога заканчивается – и жизнь там снова возвращается к обычному ритму. И так по кругу.

Что там с полетами?

Как заявляет Belavia, приостановка выполнения рейсов в Израиль продолжается.

«Авиационные власти Израиля продлили закрытие воздушного пространства до 23 марта для иностранных авиаперевозчиков. В связи с этим Belavia вынуждена отменить два рейса из Минска в Тель-Авив и обратно: 19 и 22 марта», – говорится в официальном сообщении.

Пассажиры отмененных рейсов могут оформить возврат билетов по месту их приобретения или изменить дату вылета.

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