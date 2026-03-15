Илья Протас забросил 25-ю шайбу в сезоне АХЛ 15.03.2026, 13:11

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У белоруса на счету также 25 ассистов.

«Херши» с белорусским форвардом Ильей Протасом потерпел поражение в матче регулярного сезона АХЛ от «Бельвиля», пишет betnews.by.

Херши — Бельвиль — 3:6 (Протас, 2:49, Бонжиованни, 23:12, Тринеев, 50:13-бол.; Тур, 17:43, Дуарте, 24:21, Бурго, 30:13, Кларк, 35:10-бол., Ходжсон, 54:23, Вашкурак, 57:51-п/в).

19-летний проспект «Вашингтона» открыл счет в этой встрече на 3-й минуте. Цели достиг первый из двух его бросков, исполненных в этой игре, которую Протас-младший завершил с нейтральным показателем полезности.

Всего у Ильи в нынешнем сезоне теперь 50 (25+25) результативных баллов в 59 матчах.

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