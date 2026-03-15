В России назревают «коровьи бунты» 27 15.03.2026, 13:25

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Силовики Путина сжигают скот в деревнях.

В российских регионах под предлогом борьбы с эпидемией пастереллеза массово отбирают скот у мелких фермеров и крестьян.

В Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае РФ начались протесты в деревнях. Причиной стал массовый забой властями крупного рогатого скота на фоне вспышки, предположительно, пастереллеза.

В Сети в последнюю неделю начало появляться большое количество видеообращений местных жителей по поводу происходящего, передает Dialog.UA.

Со слов крестьян, санэпидемстанция вместе с силовиками изымают у них лошадей, коров, коз и овец, убивают и сжигают животных.

Под истребление попадает, в том числе, здоровый скот, никаких анализов предварительно не проводится. Людям не предоставляют никаких документов, даже не сообщают причину «карантина», отделываясь оговорками об «опасной болезни».

Крестьяне и владельцы небольших сельхозпредприятий записывают обращения к диктатору РФ Владимиру Путину с просьбой остановить «беспредел». Они жалуются, что останутся без средств существования и на грани голода. Но никакой реакции на эти ролики нет.

Местные жители утверждают, что крупные агрохолдинги санэпидемстанция не трогает. Фермеры подозревают, что забой скота пролоббирован большим бизнесом, чтобы избавиться от конкурентов.

Высказался Z-блогер Иван Отраковский. Он в своем блоге обвинил власти РФ в «преступлении против народа». «Фермеров разоряют, уничтожая продовольственную базу страны… Уничтожают средний класс, делая народ полностью нищим. Власти это творят в интересах либо монополистов, либо создают искусственный голод. И то, и другое - преступление против народа», - заявил пропагандист.

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