Россиянку поставили на место после заявления о переезде в Беларусь 35 15.03.2026, 23:15

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иллюстративное фото

В комментариях развернулась нешуточная дискуссия.

Пользовательница соцсети Х из России рассказала, что ее «за**ало жить в цифровом вакууме», в связи с чем она задумывается о переезде в Беларусь. В комментариях ее предупредили о других нюансах, с которыми она может столкнуться, причем сделали это в довольно ярких и грубых выражениях. Это, видимо, показалось россиянке обидным — и она решила атаковать белорусов и белорусок в ответ, пишет «Зеркало».

«Я, наверное, буду планировать переезд в Беларусь. Очень за**алась жить в цифровом вакууме», — написала пользовательница Х с ником xyendelson.

Меньше чем за сутки ее запись набрала около тысячи лайков и при этом более 150 комментариев. В них высказывались в том числе люди из Беларуси, пытаясь пояснить, почему россиянка собирается сменить, по сути, шило на мыло. Многие реакции были, впрочем, весьма грубыми и саркастическими:

«Ой, тут просто своя форма этого вакуума»;

«Депортирована из белорусской колонии за пару сообщений, не знаю, кому там в кайф»;

«Да, Беларусь — это независимое от России государство, там интернет по приказу Путина никогда не перекроют, приезжайте»;

«Не волнуйся, вы и Беларусь быстро в свою помойку интегрируете»;

«Это ж какая у тебя х**та в голове, если у Лукашенко для тебя цифровой порядок»;

«Буквально шило на мыло: переезжаю из Северной Кореи в Сомали».

Сама россиянка, похоже, искренне не понимает, в чем проблема.

— А чего не в Иран сразу [переезжаете]? Беларусь не цифровой вакуум, — иронизирует в комментариях TimIce17 (судя по всему, переехавший в Латвию из Украины). — Для понимания: я с сестрой не могу общаться после переезда.

— Почему? — недоумевает в ответ россиянка.

— Чтоб ее загребли как шпиона? — задал встречный вопрос TimIce17, на что его собеседница уже отвечать не стала.

«Никогда бы не предположил, что от этого безобидного твита (поста. - Прим. ред.) разверзнется такой ад с чертями», — резюмировал некто с ником _parshivetz_.

В итоге через несколько часов после своего крика души россиянка опубликовала еще один пост. В нем она прошлась по белорусам и белорускам, чья реакция показалась ей грубой.

«Беларусы оскорбились из-за того, что москвичи хотят жить в их стране. Вот оно — истинное лицо братского народа. Напомню, вы к нам ездите работать и зарабатываете наши деньги, чтобы тратить их у себя. И никто вас за это не упрекает», — написала она.

После этого сочувствующие посоветовали «не ехать к этим ужасным белорусам, которые не ценят доброту и любовь русских». А люди из Беларуси тем временем продолжили объяснять, что «мы не братский народ».

В конце концов россиянка опубликовала мем на тему того, что в Беларуси люди якобы чувствуют себя прекрасно из-за того, что у людей из Москвы проблемы с доступом к интернету, и завершила дискуссию.

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